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Итальянские тракторы планируют выпускать в Костанайской области

3 Декабря 2021 17:09
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Итальянские тракторы планируют выпускать в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О деятельности Локализационного центра в Костанайской области рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это первый проект по увеличению наращивания локализации производства сельхозтехники в Казахстане», - сказал Архимед Мухамбетов.

Было отмечено, что на сегодня здесь производятся балластные грузы для тракторов, наклонные камеры, сеялки, фаркопы, кронштейны, лестницы и поручни к ним, подмоторные рамы, водяные и масляные насосы. Всего порядка 1300 видов продукции.

«Установлено самое современное и технологичное оборудование, а также уникальная по масштабам Казахстана линия порошковой окраски металлических деталей», - добавил Архимед Мухамбетов.

Всего по данным акимата, произведено около 2 тыс. узлов и деталей для сельскохозяйственной техники.

В перспективе, на площадке бизнес-инкубатора будут локализованы производства тракторов LOVOL и «Кировец», комбайнов ESSIL. В планах также совместное с итальянцами производство тракторов DEUTZ-FAHR, с австрийской компанией – посевных комплексов

Pöttinger.



Фото: www.facebook.com/lammashow
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#Костанайская область   #Промышленность  
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Автор:

Серик Сабеков

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