Итальянская рок-группа победила на Евровидении-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победителем песенного конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Она получила 524 балла по итогам голосования зрителей и жюри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В состав группы входят вокалист Дамиано Давид, бас-гитаристка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Второе место досталось представительнице Франции Барбаре Прави, третье - швейцарскому исполнителю Джону Мухарремаю, выступающему под сценическим псевдонимом Gjon's Tears.

Российская исполнительница Манижа набрала 204 балла и заняла девятое место.

Представитель Великобритании Джеймс Ньюман не получил ни одного балла от зрителей и занял последнее место.

26 участников выступили в финале, который в субботу вечером начался на арене «Ахой» в Роттердаме. Несмотря на пандемию коронавируса, за концертом наблюдали 3,5 тыс. зрителей, которым за несколько часов до начала шоу пришлось сделать тесты на COVID-19.

65-й конкурс «Евровидение» должен был пройти в мае 2020 года, однако его отменили из-за пандемии коронавируса. Год спустя организаторы решили провести шоу перед «живой» аудиторией, но с соблюдением многочисленных мер предосторожности.

В субботу днем обладатели билетов выстроились в очередь перед ареной, несмотря на ветреную и дождливую погоду, чтобы сдать анализы. Кроме того, с начала недели все исполнители были вынуждены оставаться в «социальном пузыре», чтобы избежать заражения.

Тем не менее группе Daði og Gagnamagnið из Исландии, одному из фаворитов этого года, пришлось отказаться от живого выступления в шоу, поскольку один из музыкантов получил положительный тест на коронавирус. Во время финала была показана запись выступления исландской группы во время второго полуфинала, состоявшегося в четверг.

Не смог выступить в финале и певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который победил на конкурсе 2019 года в Тель-Авиве и завоевал для своей страны право на проведение 65-го «Евровидения». На этой неделе у него были выявлены симптомы COVID-19.