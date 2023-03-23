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Итальянцы поздравили Казахстан с праздником Наурыз

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Марта 2023, 20:34
Итальянцы поздравили Казахстан с праздником Наурыз Фото: gov.kz

РИМ. КАЗИНФОРМ – В посольстве Казахстана в Италии состоялось празднование Наурыз мейрамы. В нем приняли участие казахстанские студенты, обучающиеся в итальянских вузах, члены Ассоциации казахстанской молодежи в Италии, дипломаты РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Сегодня очень много казахстанских студентов обучается за рубежом, в том числе в Италии. Важно, чтобы молодежь использовала эти знания на благо нашей страны. Наша молодежь должна стремиться к знаниям, быть трудолюбивой и патриотичной. Желание быть нужным и полезным своей Родине должно быть присуще каждому. Только тогда молодежь сможет внести вклад в развитие Казахстана», - подчеркнул посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев.

Программа мероприятия продолжилась казахскими национальными песнями и кюями в исполнении студентов, вручением благодарственных сертификатов для организаторов, проведением различных конкурсов. Посольством для студентов был организован праздничный дастархан с казахскими национальными блюдами.

Также граждане Италии поздравили казахстанцев с Наурызом, пожелав счастливо встретить праздник весны.



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