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Итальянцы ожидают одобрения нового главы правительства

Автор:  
Арнур Рахимбеков
5 Февраля 2021, 18:53
Итальянцы ожидают одобрения нового главы правительства

БРЮССЕЛЬ – РИМ. КАЗИНФОРМ - После отставки на прошлой неделе в Италии Джузеппе Конте с поста премьер-министра, итальянцы ожидают одобрения нового главы правительства. О том, что происходит сегодня в политической жизни в Италии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на то, что в политической жизни Италии премьер-министры сменяются часто - в среднем один раз в 14 месяцев за последние 75 лет. Отставка Дж. Конте стала неожиданностью для большинства итальянцев. Поскольку накануне данный политик заручился поддержкой и Сената, и Палаты депутатов, получив вотум доверия обеих палат законодательного органа.

Однако экономическая ситуация в Италии переживает сложные времена. Одна из основных отраслей экономики – туризм терпит серьезные убытки в период пандемии. За 2020 год итальянская экономика сократилась почти на 9%. Уровень безработицы составляет 10%, при этом процент безработных особенно высок среди молодежи.

После отставки правительства Дж.Конте, президент Италии Серджо Маттарелла воспользовался своим конституционным правом и предложил на этот пост кандидатуру экономиста и бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги.

По установленной процедуре, премьер-министр Италии назначается президентом республики, а затем должен заручиться доверием национального парламента, чтобы остаться на своем посту. Сама должность формально называется председатель Совета министров, а не премьер-министр.

Пока М.Драги не получит одобрение большинства депутатов в парламенте – предыдущее правительство Дж.Конте остается исполнять свои обязанности. В случае если политические партии Италии не достигнут консенсуса по кандидатуре М.Драги, то тогда президент будет вынужден искать другого кандидата, что в целом неблагоприятно отразиться на управлении страной в период пандемии.

Поэтому итальянский президент С.Маттарелла призвал политиков «объединиться в данный момент вокруг спасения Италии».

О том, сможет ли М.Драги заручиться поддержкой законодателей и чем может закончиться правительственный кризис, рассказывает МИА «Казинформ» старший научный сотрудник Института Европы Российской академии наук, доцент МГИМО Елена Маслова.

«В первую очередь, Марио Драги это «евробюрократ» в положительном смысле этого слова. Политик, которого хорошо знают в структурах Евросоюза. Экономист, который спасал экономику ЕС в сложные времена.

Кроме того, М. Драги, или как называют его в Италии, «Супер Марио», пользуется большим авторитетом среди обычных итальянцев как профессионал, специалист в области экономики. Определенно, что у политика есть некоторый кредит доверия нации.

Тем не менее, не все так однозначно в двухпалатном парламенте Италии. Ряд партий могут выступить как «за», так и «против» кандидатуры М.Драги, даже несмотря на то, что он позиционируется как технократ, не связанный с различными политическими силами.

Можно сказать, что раскол по кандидатуре будущего премьер-министра произошел в наиболее многочисленной в парламенте партии - «Движении пять звезд». Некоторым членам партии, в основе которой лежат идеи евроскептицизма, не нравится «брюссельское прошлое» М. Драги.

В настоящее время в парламенте решающее значение имеют позиции вышеуказанной партии «Пять звезд» и движения «Лига». Последние также колеблются, не зная, следует ли им поддержать М.Драги или нет.

Сейчас все итальянские политики играют достаточно сложно. Будут идти сложные консультации, в результате которых должна решиться судьба кандидатуры, предложенной президентом Италии.

Хотелось бы подчеркнуть, что уже бывший премьер-министр Италии Дж.Конте сыграл на опережение. Его рейтинг в стране остается достаточно высоким, что связано с его эффективной работой в период пандемии. Здесь проблема заключалась в устойчивой текущей правящей коалиции.

Следует отметить, что президент С.Маттарелла призвал политические силы объединиться в кризисное время.

Между тем, ряд итальянских экспертов сравнивает Марио Драги с Марио Монти - политиком, сформировавшим «правительство национального единства», и который провел Италию через серьезный кризис с конца 2011 года до середины 2013 года.

М.Монти, профессор экономики и бывший комиссар ЕС, возглавлял последнее технократическое правительство Италии. Перед ним стояла сложная задача - взять бразды правления в свои руки, поскольку близкая к банкротству экономика Италии грозила обрушить всю еврозону.

В этих условиях М.Монти ввел болезненные меры жесткой экономии, и, несмотря на это, изначально был популярен у населения.

Тем не менее, Е.Маслова считает, что перед М.Монти действительно стояли более сложные задачи, чем перед возможно будущим премьер-министром М.Драги.

Правительство М.Монти заставило многих итальянцев «туже затянуть пояса», что в целом привело к положительному результату. И его кабинет полностью состоял из технократов.

Перед будущим премьер-министром Италии стоит более «приятная» задача. Необходимо распределить крупную помощь Евросоюза – порядка 209 млн евро, которые Брюссель намерен выделить на восстановление итальянской экономики.

И вероятно, что будущее правительство будет не технократическим, а «смешанным». Большинство партий настаивают на том, чтобы портфели министров были все же распределены между партиями. Чего не было в правительстве М.Монти», - подчеркнула доцент МГИМО.

Сегодня консультации М.Драги с лидерами политических партий в парламенте Италии продолжатся.

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