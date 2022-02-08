Итальянцы открывают для себя творчество Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля на популярной итальянской радиостанции Pico прозвучала легендарная композиция «S.O.S» в исполнении Димаша Кудайбергена. Ведущий радио поделился, как открыл для себя творчество казахстанского артиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Итальянское радио Pico начало свое вещание в 1976 году. На сегодняшний день радиостанция охватывает всю Северо-Восточную Италию, а также доступно для прослушивания по всему миру в потоковой передаче и через приложение. Ежедневно радио слушают, в среднем, 120 тысяч человек.

3 февраля 2022 года в эфире радиостанции впервые прозвучала песня «S.O.S» в исполнении Димаша Кудайбергена. Ведущий радио, Питер Борги, рассказал, что впервые услышал композицию на известном телепроекте «У Италии есть таланты» («Italia’s Got Talent») в исполнении конкурсанта Антонио Ваглики.

В программе восемнадцатилетний Антонио упомянул, что выбрал версию Димаша, так как она вселяет в него надежду и придает сил. За свое прекрасное исполнение вокалист получил Золотую кнопку – автоматический выход в финал.

Радиоведущий Питер Борги был очень заинтригован упоминанием Димаша, поэтому тут же отправился искать информацию об артисте. Питер поделился, что остался под большим впечатлением от вокальных навыков казахстанского исполнителя.

«На радио я также веду программу под названием PicoFriends, всегда стараясь удовлетворить музыкальные запросы наших слушателей. Спустя несколько дней, по воле случая, после программы «У Италии есть таланты», среди множества сообщений я увидел просьбу включить «S.O.S» в исполнении Димаша. И на следующий день песня уже прозвучала в нашем эфире», — рассказал Питер Борги.