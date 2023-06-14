Итальянцы готовятся к забастовке из-за роста цен на пасту

РИМ. КАЗИНФОРМ - Стоимость макаронных изделий в Италии выросла почти на 15% — в два раза больше, чем составляет инфляция. Активисты планируют выйти на общенациональную макаронную забастовку и неделю не покупать пасту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Цены на макаронные изделия в Италии стремительно растут, и активисты даже призывают бойкотировать этот базовый итальянский продукт питания.

Терпение разгневанных покупателей лопнуло после того, как стоимость пасты выросла почти на 15% — в два раза больше, чем составляет инфляция.

В прошлом месяце итальянское правительство провело кризисное совещание и решило не вмешиваться в ситуацию с ценами, поэтому теперь одна из групп защитников прав потребителей призывает к проведению национальной макаронной забастовки на неделе с 22 июня.

«Макаронная забастовка проводится для того, чтобы проверить, сможет ли сохранение пасты на полках магазинов снизить цены, в великой англосаксонской традиции бойкота товаров, — сказал президент группы Assoutenti Фурио Труцци. — Цена на макаронные изделия абсолютно непропорциональна производственным затратам».

Стоимость продуктов питания в Европе выросла сильнее, чем в других странах с развитой экономикой — от США до Японии — из-за роста стоимости энергоносителей и рабочей силы, а также из-за последствий войны России в Украине. И это несмотря на то, что в последние месяцы цены на ряд продовольственных товаров, к примеру на используемую для производства пасты пшеницу, падали.

Магазины и поставщиков обвиняют в жадности, но экономисты утверждают, что прибыль розничных продавцов не изменилась, а проблема связана с более высокими затратами на производство.

Чувствуя давление, правительства некоторых стран Европы ограничили цены на основные продукты питания или заключили соглашения с продуктовыми магазинами о снижении издержек, что понравилось населению, но в реальности может привести к дальнейшему росту цен.

Итальянское правительство обещает усилить контроль за ценами, более тесно сотрудничая с 20 регионами страны, но не будет вводить прямые ограничения.

Хотя макароны остаются одним из самых доступных продуктов в продуктовых корзинах, символика сильно бьет по психике итальянцев, и это происходит на фоне роста цен на всё: от сахара до риса, оливкового масла и картофеля.

По данным Assoutenti, итальянская семья из четырех человек теперь тратит на продукты в среднем на 12% или на 915 евро в год больше, чем 7 690 евро ранее. По данным опроса SWG, треть итальянцев сократили расходы на продукты питания, а почти половина покупает в магазинах-дискаунтерах.

Но даже скидки уже не те, что раньше, и труднее всего приходится пенсионерам.

«Раньше вы могли купить две пачки [макарон] за 1 евро, — сказал пенсионер, совершавший покупки в центре Рима. — Теперь за 2 евро можно купить три пачки».

Инфляция делает маленькие радости недоступными для многих, создавая новое разделение между имущими и неимущими.

В итальянском городе Триесте недавно открылось кафе Sacher, и кусочек знаменитого шоколадного торта «Захер» стоит там €10. Мэр города Роберто Дипиацца ответил на критику фразой, напомнившей многим слова Марии-Антуанетты: «Если у вас есть деньги, идите. Если нет — смотрите».