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Итальянцу, потерявшему легкие из-за коронавируса, пересадили новые

2 Июня 2020 17:21
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Итальянцу, потерявшему легкие из-за коронавируса, пересадили новые

МИЛАН. АNSA – КАЗИНФОРМ - В Италии 18-летнему парню была проведена успешная пересадка легких после того, как коронавирусная инфекция (COVID-19) «сожгла» его органы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что это была первая операция такого рода, проведенная в Европе.

Операция была проведена в больнице Милана в координации с Национальным центром трансплантации, региональным центром трансплантации и программой по трансплантации северной Италии. У молодого человека по имени Франческо симптомы коронавирусной инфекции начали проявляться 2 марта, а 6 марта он был помещен в реанимацию в миланской больнице Сан-Раффаэле.

Через два дня был интубирован, а 23 марта был подключен к аппарату искусственного кровообращения.

Тем не менее на фоне тяжелой формы коронавирусной инфекции его легкие перестали функционировать. В середине апреля врачи Сан-Раффаэле решили пересадить пациенту новые легкие.

Ранее подобные операции проводили только в Китае. Но через несколько дней после миланской трансплантации легких, которая состоялась 18 мая, такую же операцию провели в Вене.

30 апреля имя парня внесли в срочную очередь на трансплантацию легких и через две недели ему были найдены подходящие органы.

По словам Марио Нозотти, руководителя школы хирургии грудной клетки Государственного университета, операция была очень сложной, и теперь молодому человеку придется пройти длительную реабилитацию.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Италия, Коронавирус,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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