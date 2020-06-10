IT-технологии применяют в обучении актюбинских госслужащих

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – IT-технологии применяют в обучении актюбинских госслужащих. Учебный процесс в филиале академии государственного управления организован в онлайн режиме посредством платформ Zoom и Microsoft Teams, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента агентства по делам государственной службы.

Каждый этап обучения проводиться на образовательном портале Moodle. Так, первый этап – Pre-Module состоит из изучений слушателями электронных учебных материалов. Далее, ОnLine Мodulе – состоящий из интерактивных дискуссий, групповых и индивидуальных занятий, решения кейсов, разработки проектов, онлайн-марафонов и других учебных программ. Также, Post-Module - этап, который дает возможность слушателям получить дополнительные консультации после завершения курсов.

По словам директора областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК Саиды Садуакасовой, данный метод обучения в филиале начали практиковать с момента введения чрезвычайного положения в стране. Филиал академии при разработке учебных программ для повышения квалификации и переподготовки госслужащих акцентирует внимание на трансформации мышления госслужащего с учетом особенностей развития региона.

«Курсы обучения, тренинги и проекты ориентированы на формирование единых рамок компетенций государственных служащих. На сегодняшний день нами проводятся интерактивные работы, мини-проекты, креативные пятиминутки, кейсы, деловые игры, диалоговые платформы, брейнсторминги, а также реализуется тренинговая и коучинговая деятельность. То есть максимально используются образовательные инструменты ХХI века», - говорит С.Садуакасова.

С начала года в академии прошли обучение более 300 государственных служащих области.



