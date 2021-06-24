IT-технологии обсудили оборонные ведомства Казахстана и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре военной медицины Министерства обороны в Алматы состоялась встреча представителей оборонных ведомств Казахстана и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Стороны обсудили вопросы применения цифровых технологий в учебной подготовке специалистов медицинской службы.

В мероприятии приняли участие специалисты оборонных ведомств обеих стран, в том числе представители Центра военной медицины, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, департамента информатизации.

Американские специалисты познакомились с IT-оборудованием классов центра военной медицины. На практических занятиях казахстанские медики продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи на поле боя, извлечения раненых из боевой машины пехоты с последующей их эвакуацией.

Техник кибертранспорта Национальной гвардии США Эрик Джонс выступил с докладом по теме электронного медицинского обучения в онлайн-формате. Он подробно раскрыл вопросы организации дистанционного обучения слушателей путем использования доступных образовательных платформ и программ.

В ходе информационного обмена были затронуты вопросы цифровой оснащенности центра, разработки проектов в сфере информационных технологий.

Информационный обмен был организован офисом военного сотрудничества в сфере безопасности Посольства США в РК в соответствии с планом военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.