IT-специалистов международного уровня бесплатно будут готовить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках международного форума для молодых IT-cпециалистов - Digital Bridge министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскару Жумагалиеву презентовали школу программирования alem, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного технопарка AstanaHub.

Школа бесплатно готовит IT-специалистов мирового уровня: без учителей, лекций, оценок и других элементов традиционного образования. В течение пяти лет alem планирует подготовить 1 000 профессионалов, востребованных как в Казахстане, так и во всем мире.

«alem – проект некоммерческого образовательного фонда Umit Fund и европейской образовательной платформы 01 Edu System. В настоящее время в школе первый проходит 4-недельный bootcamp – «бассейн», где студентов в буквальном смысле окунают в решение практических заданий с жесткими дедлайнами. Продолжить обучение в школе смогут только «выплывшие», - пояснили в пресс-службе международного технопарка AstanaHub. Обучение в alem бесплатное и построено по принципу Peer learning. Помимо стандартных технических навыков студенты развивают критическое мышление, ответственность, умение принимать решения и работать в команде. В программе alem активно используется геймификация - каждое задание нацелено на получение определенных знаний и навыков, которые будут необходимы для прохождения следующих уровней в индивидуальной для каждого студента последовательности. Для первого потока в alem было открыто 200 мест. Школа рассчитана на всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет. Средний возраст участников первого «бассейна» составляет 23,5 года. 20% студентов alem – девушки. Основной курс обучения начнется после прохождения «бассейна». Средняя продолжительность обучения – два года. Студенты смогут заниматься в любое время дня и ночи, в будни, выходные и праздники.

Напомним, в столице Казахстана с 24 по 25 октября проходит международный технологический Форум «Digital Bridge».