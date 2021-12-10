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ІТ-специалист из Жанаозена разработал мобильное приложение для доставки еды

10 Декабря 2021 20:17
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ІТ-специалист из Жанаозена разработал мобильное приложение для доставки еды

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель города Жанаозен Нурсултан Балийханов в 2017 году разработал мобильное приложение для доставки еды, которое на сегодняшний день используют свыше 30 тысяч человек. ІТ-проект молодого специалиста сегодня пользуется особым спросом в Мангыстаукой, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я родился в Узбекистане. В 2007 году моя семья переехала в город Жанаозен. Там я получил среднее образование, поступил на ІТ-специальность в университет международного бизнеса в Алматы. В 2015 году совместно с моим партнером мы основали ІТ-компанию в Жанаозене. Сначала принимали участие в различных тендерах, выигрывали, получали заказ. Занимались разработкой официального сайта университетов, поддержанием систем видеонаблюдения. Затем начали работать над собственными проектами. Однако, к сожалению, проекты были неудачные, не смоги реализовать. Например, инновационным коммунальным сметным проектом занимались в течение восьми месяцев. Запускали как пилотный проект. Однако никто нас не поддержал, таким образом, пришлось закрыть проект», - сказал Нурсултан Балийханов.

А в 2017 году удача улыбнулась. Совместно с партнером молодой ІТ-специалист разработал мобильное приложение «All Food».

«Мобильное приложение разработали по заказу столовых и кафе Жанаозена. До разработки приложения проводили исследование, беседовали с владельцами ресторанов. Проект оказался успешным. По мобильному приложению «All Food» можно заказать еду из любого ресторана или столовой города. Можно посмотреть в приложении названия объектов общепита, их адрес, меню, цену на блюда. Находясь дома, вы можете заказать любую еду, которую вам захочется отведать. Преимущество нашего мобильного приложения в том, что весь процесс автоматизированный. Ни владелец кафе, ни клиент не теряет время», - поделился основатель мобильного приложения.

По его словам, со временем увеличивалось количество пользователей мобильным приложением. Таким образом, приложением пользуются около 200 владельцев кафе в Мангыстауской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

«В 2019 году в Акату прошел конкурс ІТ-проектов. Мы выиграли гран-при данного конкурса. С каждым днем увеличивается количество пользователей нашим мобильным приложением, что нас очень радует. В прошлом году в период пандемии мы вышли на рынок городов Кулсары, Бейнеу. А в этом году нас поддержал город Семей. На сегодняшний день свыше 30 тысячи людей пользуются нашим мобильным приложением. В приложении также отображается рейтинг ресторанов. Пользователь может оставить отзыв, дать свою оценку. В дальнейшем планируем развивать проект и запускать приложение в остальных регионах», - добавил ІТ-специалист.


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#Интернет   #Мангистауская область   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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