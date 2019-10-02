IT-рынок в Казахстане идет в гору: растут услуги компьютерного программирования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане объем услуг по компьютерному программированию вырос сразу на 46% за год, информационных сервисов — на 18%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.

IT-сфера в РК становится все более привлекательной для бизнеса. На конец августа текущего года в сегменте информации и связи насчитывалось уже 7,7 тыс. компаний — на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (6,9 тыс. компаний). В текущем году 98,8% приходится на малые компании, доля средних компаний составила 0,7%, доля крупных — 0,5%.

По данным агентства IDC, уже к 2022 году до 60% мирового ВВП будет оцифровано, а рост любой отрасли будет следствием развития той или иной новой технологии. Компании, которые не смогут измениться, просто проиграют. IT-отрасль становится ключевой для бизнеса сферой: меняются IT-дистрибуция, товары и услуги, бизнес-модели и принципы продвижения.

В сентябре текущего года стало известно, что IT-компании РК получат поддержку в рамках госзаказа.

С 1 января 2020 года госзакупки по услугам по созданию и развитию объектов информатизации, а также программного обеспечения и продукции электронной промышленности будут проводиться исключительно через предварительный квалификационный отбор. Основным критерием вхождения в предварительный квалификационный отбор является нахождение в реестре доверенной продукции, куда включаются только отечественные разработчики.

За первое полугодие текущего года объем услуг по компьютерному программированию и консультациям в секторе составил 110,5 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,1%.

Тем временем информационные услуги увеличились на 18% за год и достигли 59,3 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года объем информационных услуг составлял 50,3 млрд тенге, при росте на 13,6% за год.