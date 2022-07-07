7 Июля 2022 14:33

IT-направление стало самым востребованным среди абитуриентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев назвал самые востребованные специальности среди абитуриентов нынешнего потока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, абитуриенты в этом году выбирают технические специальности, а именно IT-направление, высокий конкурс также на стоматологию и затем на педагогические специальности.

«По ЕНТ мы конкретно не можем дать статистику по конкурсу, потому что прием документов стартует с 13 июля, но надо учитывать, что по результатам профильных предметов 27% абитуриентов сдавали именно комбинацию физика-математика – это на технические специальности. Самая престижная специальность среди технических – это IT. На втором месте - 18% - химия-биология. Там очень востребована стоматология. И на третьем месте идут педагогические специальности», - сообщил Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.