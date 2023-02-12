IT-медицину начали развивать в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область министр цифрового развития Багдат Мусин ознакомился с проектом «Фельдшерский рюкзак», который является инновационным медицинским оборудованием для исследований и передачи на расстояние результатов анализов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фельдшерский рюкзак» состоит из специального планшета и 8 различных анализаторов. С помощью «Фельдшерского рюкзака» по месту нахождения пациента можно проводить такие исследования, как электрокардиограмма, спирометрия, общий и развернутый анализ крови и др. Все данные незамедлительно могут быть направлены квалифицированным врачам, находящимся на расстоянии, для постановки диагноза, определения дальнейшей тактики лечения. Проект способствует широкому внедрению телемедицины.

Для охвата всех сел Актюбинской области необходимо 285 подобных комплектов оборудования, на первом этапе планируется закупить 138. Стоимость одного комплекта - 7,5 млн тенге.

«В Актюбинской области 134 сельских округа. Принимаются меры для обеспечения «фельдшерскими рюкзаками» всех округов. В целях развития здравоохранения в селах необходимо внести вопрос финансовой поддержки проекта в Концепцию развития сельских территорий. Улучшение качества жизни сельского населения - одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

Министр цифрового развития отметил важность проекта и выразил готовность поддержать его реализацию в регионе.

«Внедрение инновационных рюкзаков - это телемедицина, о важности развития которой говорит Президент. Сейчас, к сожалению, у нас нет возможности обеспечить каждое село высококвалифицированными врачами, поэтому доступность медицинской помощи обеспечивается цифровыми технологиями. Министерство цифрового развития поддержит данный проект. Это то, что нужно народу. Предложение будет доведено до Главы правительства», - подчеркнул Багдат Мусин.

В свою очередь вице-министр здравоохранения РК Бейбит Есенбаев отметил, что начатый в Актюбинской области проект необходимо внедрить и в других регионах страны, что будет поддержано министерством в целях повышения доступности качественной медицинской помощи для сельских жителей.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области.