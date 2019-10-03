+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 11 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

IT-компании и НПО: информация на портале «Открытого правительства» должна быть полезной для населения

3 Октября 2019 21:29
Поделиться:
IT-компании и НПО: информация на портале «Открытого правительства» должна быть полезной для населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане на площадке Astana Hub представители министерств информации и общественного развития, национальной экономики, финансов и Верховного суда совместно с IT-сообществом и неправительственными организациями обсудили потребности IT-компаний и неправительственных организаций при работе с порталами «Открытые данные» и «Открытые бюджеты».

Новости по теме

IT-рынок в Казахстане идет в гору: растут услуги компьютерного программирования
При внедрении 5G будут учитываться вопросы влияния на здоровье людей — министр Аскар Жумагалиев: Переход на сети 5G не повлечет повышения тарифов на Интернет Улучшить условия киберспорта в РК пообещал глава «Казахтелекома»

Интерес населения и представителей бизнеса к порталу «Открытое правительство» возрос. Вместе с тем, размещаемая информация должна быть максимально доступной и полезной для общества.

К примеру, IT-ассоциации и неправительственные организации хотели бы видеть такие данные, как реестр плательщиков НДС, список налогоплательщиков, снятых с регистрационного учета в качестве плательщиков, перечень зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, реестр объектов приватизации, банк судебных актов и др.

Представители государственных органов проинформировали о планах до конца года по переводу ряда сервисов на Open API (например, данные индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) и размещению в открытом доступе новых наборов данных (к примеру, списки несостоятельных должников, списки налогоплательщиков, признанных бездействующими).

По итогам обсуждения решено создать специальную рабочую группу, с представителями государственных органов и общественных организаций для выработки конкретных предложений по перечню информации, подлежащей размещению на портале «Открытые бюджеты».

В заключение участники мероприятия отметили важность встречи для IT-компаний и неправительственных организаций, а также пришли к выводу о необходимости продолжения диалога в таком формате на постоянной основе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Интернет, Цифровой Казахстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив