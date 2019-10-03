IT-компании и НПО: информация на портале «Открытого правительства» должна быть полезной для населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане на площадке Astana Hub представители министерств информации и общественного развития, национальной экономики, финансов и Верховного суда совместно с IT-сообществом и неправительственными организациями обсудили потребности IT-компаний и неправительственных организаций при работе с порталами «Открытые данные» и «Открытые бюджеты».

Интерес населения и представителей бизнеса к порталу «Открытое правительство» возрос. Вместе с тем, размещаемая информация должна быть максимально доступной и полезной для общества.

К примеру, IT-ассоциации и неправительственные организации хотели бы видеть такие данные, как реестр плательщиков НДС, список налогоплательщиков, снятых с регистрационного учета в качестве плательщиков, перечень зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, реестр объектов приватизации, банк судебных актов и др.

Представители государственных органов проинформировали о планах до конца года по переводу ряда сервисов на Open API (например, данные индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) и размещению в открытом доступе новых наборов данных (к примеру, списки несостоятельных должников, списки налогоплательщиков, признанных бездействующими).

По итогам обсуждения решено создать специальную рабочую группу, с представителями государственных органов и общественных организаций для выработки конкретных предложений по перечню информации, подлежащей размещению на портале «Открытые бюджеты».

В заключение участники мероприятия отметили важность встречи для IT-компаний и неправительственных организаций, а также пришли к выводу о необходимости продолжения диалога в таком формате на постоянной основе.