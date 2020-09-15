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ИТ- и креативный хаб появится в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
15 Сентября 2020, 17:10
ИТ- и креативный хаб появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о создании ИТ- и креативного хаба в Алмалинском районе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации «структурного маневра» в экономике города с акцентом на развитие ИТ и креативных индустрий нами создается инфраструктура для реализации проектов. Частный капитал также участвует в этом. Сегодня ознакомился с ходом реализации проекта по созданию ИТ- и креативного хаба в Алмалинском районе. Инвестор Джамбул Ревшанов ведет строительство офисного пространства для технологических креативных компаний площадью 9 тысяч кв. м и образовательного центра ONE Academie Informatique площадью 4 тысячи кв. м», - написал аким в Instagram.

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Проект образовательного центра будет реализован в сотрудничестве с французским программистом, педагогом Николя Садираком и 01 educational platform.

«Его уникальность в том, что обучение программированию, анализу данных, алгоритмам машинного обучения, кибербезопасности, разработке приложений будет вестись без преподавателей и лекций. Решая практические задачи, ребята будут самообучаться и помогать новичкам постигать азы IT. За 1,5-2 года планируется готовить порядка 800 специалистов в возрасте 18-42 лет», - отметил аким.

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