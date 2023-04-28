IT-хаб компании Norsec Delta Projects открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- IT-хаб компании «Norsec Delta Projects», 15 лет сотрудничающий с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями во всех регионах Казахстана, в современном многоэтажном офисе открылся в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания «Norsec Delta Projects», известная во всех областях нашей страны, предоставляет широкий спектр услуг недропользователям в области IT- технологий. Находясь на этом рынке уже 15 лет, «Norsec Delta Projects» заработала устоявшуюся репутацию и опыт в работе с крупнейшими компаниями.

«За пятнадцать лет работы мы стали лидерами в предоставлении информационных технологий, работая с самыми крупными компаниями, известными во всем мире, такими, как «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC), «Karachaganak Petroleum Operating B.V.» (KPO). Среди наших партнеров Атырауский НПЗ, многие компании в южном и северном Казахстане. Мы предоставляем им различные услуги- от поставки оборудования, пуско-наладочных работ, до поддержки программного обеспечения в последующей эксплуатации. У нас есть офисы в Астане и Алматы, а теперь и современный офис в Атырау, где находится большая часть из 320 сотрудников «Norsec Delta Projects». Это примерно 270 человек, часть из которых может продвигать проекты и находясь на удаленке. Можно сказать, это IT-хаб, где айтишникам созданы все условия. Это настоящий инновационный офис, оборудованный всеми необходимыми удобствами для комфортной работы сотрудников, включая комнаты отдыха, спортивный зал, столы и стулья с регулируемой высотой, электросамокаты», – рассказывает директор компании Серик Уткельбаев.

Компания имеет молодую и энергичную команду, которая быстро растет и развивается.

«Что особенно важно, практически все сотрудники компании – местные ребята. Сегодня айтишники – одна из самых востребованных во всем мире профессий и не секрет, что многие из них без проблем могли бы найти хорошую работу за рубежом. Но получив необходимые знания, они остаются дома, а работая с крупнейшими недропользователями, набираются нового опыта, чтобы потом использовать его при внедрении самых сложных информационных технологий в новых проектов. И здесь, конечно, большая заслуга компании, умеющий увлечь, заинтересовать ребят, которые видят хорошие перспективы в родном городе, в родной стране. Теперь, несомненно, у них появится ещё больше возможностей для самовыражения, профессионального и карьерного роста», – сказал аким города Атырау Мейрим Калауи на открытии офиса.

Наличие офисов в нескольких городах Казахстана, позволяет атырауским айтишникам легко обслуживать клиентов по всей стране. И в этом тоже один из секретов их успешной работы на рынке, где всегда была и есть жесткая конкуренция.

«Я 13 лет работаю в сфере информационных технологий. Но такого огромного роста в профессионализме, сказал бы просто скачкообразного, как в этой компании, встречал очень и очень редко. Они просто на глазах меняют IT-рынок как в Атырауской области, так и во всей нашей огромной стране, реализуя сложнейшие проекты недропользователей в самых различных сферах, где раньше господствовали иностранные IT-специалисты. Эти ребята не говорят – они просто приходят и делают работу так, как хочет их заказчик. И эти дела говорят сами за себя, а в итоге у них появляется все больше клиентов-партнеров. Естественно, развивается и бизнес, что позволяет расширять свою сферу деятельности и дальше, идти в более наукоемкие, сложные проекты», – говорит директор по продажам компании «Марвел Казахстан», работающей с Атырауской компанией Денис Рахимов.

Свои планы на компанию и у председателя нефтегазового совета «PetroCouncil» Асылбека Джакишева.

«Эта компания и была самой крупной IT-нефтесервисной компанией, имеющей массу партнеров. Но создание в Атырау такого IT-хаба очень важно и имеет огромные перспективы», – считает Асылбек Джакишев.

Компания «Norsec Delta Projects» зарекомендовала себя и стала узнаваемой в Атырауской области.

«Мы принимаем участие в работе сразу нескольких благотворительных фондов и организаций: «Береке», Atyrau HUB, Фонде социального развития «Сана», Фонде социального развития, благотворительной акции «Елімен біргеміз». Спонсировали такие мероприятия, как PetroCouncil, встречу выпускников университета SDU в г.Атырау на 120 человек. Стремимся развивать спорт среди молодежи и поддерживать проводимые местные спортивные мероприятия. У нас даже есть собственная футбольная команда, которая участвует в различных соревнованиях. И достаточно успешно. А поскольку основной контингент сотрудников у нас молодежь, то многие ребята принимают участие в марафонах, других проходящих в городе соревнованиях», – рассказывает директор компании Серик Уткельбаев.

Одно из важных направлений работы компании – это предложение оплачиваемой стажировки для студентов, которая называется HiPo. Айтишники, уже владеющие теоретическими навыками, приходят в «Norsec Delta Projects» на стажировку. За ними закрепляется наставник. Повысив свои навыки, молодые айтишники остаются работать в компании или трудоустраиваются в многочисленных проектах, которые она реализует совместно с недропользователями. Таким образом, укрепляя, расширяя конкурентоспособный кадровый потенциал как региона, так и всей страны.