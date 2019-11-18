IT-форум «Цифровой Восток – 2019» пройдет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области состоится IT-форум «Цифровой Восток – 2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«В этом году IT-форум проходит в рамках Года молодежи, реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» и государственной программы «Цифровой Казахстан». Примечательно, что в рамках IT-форума «Цифровой Восток – 2019» с 18 по 20 ноября 2019 года в Межведомственном едином ситуационном центре акима Восточно-Казахстанской области будет проведен первый областной IT-Хакатон «Алтай 2019», где специалисты из разных областей разработки ПО, дизайнеры, менеджеры сообща будут работать над разработкой социально необходимых приложений. Главный приз хакатона - грант акима области», - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, заявки на участие принимались с 21 октября по 13 ноября на сайте digitaleast.kz. Для участия было отобрано 6 команд.

18 и 19 ноября ребята будут работать над проектами, а 20 ноября пройдет их защита, демонстрация прототипов и заседание жюри.

В этот же день, 20 ноября, параллельно, будет проходить сам IT-форум «Цифровой Восток-2019», где будут продемонстрированы достижения проектов цифровизации 2019 года, направленные на создание общедоступных социально значимых либо инновационных проектов (приложений и сервисов) для повышения экономической эффективности, комфорта проживания, безопасности и качества жизни в целом

В рамках форума запланировано пленарное заседание, награждение победителей StartUp-проектов, подведение итогов и награждение участников хакатона.