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Истязавшего подопечных детдома санитара приговорили к ограничению свободы в Актобе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Октября 2022, 05:00
Истязавшего подопечных детдома санитара приговорили к ограничению свободы в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Санитара центра социального обслуживания обвинили в истязании подопечных детского дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Актюбинского областного суда.

Уголовное дело рассмотрено судом №2 г.Актобе. У становлено, что санитар, работая в центре социального обслуживания, расположенного в детском доме «Үміт», с 08.04.2022 г. по 28.04.2022 г. систематически наносил побои несовершеннолетним подопечным, находящимся в беспомощном состоянии.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и чистосердечно раскаялся. Потерпевшие простили подсудимого. Вина подсудимого подтверждается показаниями подсудимого, потерпевших и другими доказательствами по уголовному делу.

Санкция ст. 110 ч.2 п.1,2 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, судом признаны чистосердечное раскаяние, наличие у него малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность подсудимого, судом не установлено.

Суд признал К., виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.110 ч.2 п.п.1),2) УК и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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