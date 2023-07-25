Истязание детей-инвалидов в Астане: Ажар Гиният высказалась о действиях студента-медика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась по поводу издевательства студента-медика над жителями хосписа и детьми-инвалидами реабилитационного центра в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все рассматривается в рамках правового поля, занимаются правоохранительные органы. Его вопрос будет рассматриваться в специальном комитете при университете», - коротко прокомментировала Ажар Гиният в кулуарах Правительства.

Что касается личного мнения министра, она считает, что он не может работать врачом и получить диплом.

Как писал ряд СМИ, студент-медик бил пожилых людей с деменцией хосписа Астаны, заставлял их есть испражнения. Позднее истязал детей-инвалидов в реабилитационном центре.

За истязание детей-инвалидов и пациентов хосписа студенту-медику грозит до 7 лет тюрьмы.