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    11:36, 25 Июль 2023 | GMT +6

    Истязание детей-инвалидов в Астане: Ажар Гиният высказалась о действиях студента-медика

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    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась по поводу издевательства студента-медика над жителями хосписа и детьми-инвалидами реабилитационного центра в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все рассматривается в рамках правового поля, занимаются правоохранительные органы. Его вопрос будет рассматриваться в специальном комитете при университете», - коротко прокомментировала Ажар Гиният в кулуарах Правительства.

    Что касается личного мнения министра, она считает, что он не может работать врачом и получить диплом.

    Как писал ряд СМИ, студент-медик бил пожилых людей с деменцией хосписа Астаны, заставлял их есть испражнения. Позднее истязал детей-инвалидов в реабилитационном центре.

    За истязание детей-инвалидов и пациентов хосписа студенту-медику грозит до 7 лет тюрьмы.


    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Происшествия Происшествия, ЧС Астана Главная Правительство
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