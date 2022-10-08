Истуканы острова Пасхи обгорели

На острове Пасхи на этой неделе случился природный пожар, в результате которого обгорела часть знаменитых и загадочных статуй - моаи. Местные власти говорят, что для некоторых из них последствия выглядят непоправимыми. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Чиновница из ведомства, занимающегося охраной памятников культуры, Каролина Перес Даттари, написала в Твиттере, что в пожаре, который вспыхнул в понедельник на этом небольшом острове в Тихом океане, выгорели около 60 гектаров растительности.

Больше всего пострадала территория вокруг вулкана Рано Рараку - именно в каменоломне в теле этого вулкана жители острова вырубали глыбы для истуканов. Это место ЮНЕСКО включила в свой список объектов всемирного наследия.

Остров Пасхи открылся для туристов после ковидного карантина всего три месяца назад. Теперь часть его территории опять закрыта для туристов - специалисты осматривают статуи и выясняют, насколько серьезно они пострадали.

Местные власти говорят, что очень серьезно.

Мэр острова Педро Эдмундс сказал журналистам, что обгоревших истуканов - по крайней мере, часть из них - вернуть в прежнее состояние уже не получится.

Сколько именно истуканов обгорело, пока не сообщается.

Всего их на острове Пасхи почти тысяча. Эти каменные статуи, моаи, изваяло в период примерно с 1400 до 1650 гг местное племя рапануи.

Высота большинства моаи - около 4 метров, а самый большой из них возвышается на 10 метров и весит 74 тонны.

У многих истуканов на головы водружены многотонные шляпы из другого камня.

Относительно того, что эти статуи означали для племени рапануи много веков назад, у ученых есть разные версии. Самая распространенная - каждый истукан олицетворял дух кого-то из предков.

Но есть и новая версия, согласно которой рапануи расставляли статуи по острову, надеясь повысить плодородность почвы.

Остров Пасхи принадлежит Чили, хотя лежит в Тихом океане в 3500 км от чилийского берега и в 2000 км от ближайшего населенного острова. Европейцы наткнулись на этот остров только в начале XVIII века. Площадь острова - 164 кв.км, сейчас на нем живут чуть меньше восьми тысяч человек.













Фото: bbc.com











