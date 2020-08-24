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Истребивших более 200 сайгаков браконьеров задержали в Карагандинской области

24 Августа 2020 21:11
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Истребивших более 200 сайгаков браконьеров задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Браконьеры, истребившие 212 сайгаков, задержаны в Карагандинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также при вертолетном патрулировании ареала обитания сайгаков, специализированная оперативно-следственная группа департамента полиции Карагандинской области, совместно с сотрудниками ДП Кызылординской области и ДКП МВД РК задержала шестерых жителей Кызылординской области, которые занимались незаконной охотой на территории указанных областей: ими истреблено 212 особей сайгаков.

«По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337 (незаконная охота), 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. В настоящее время подозреваемые арестованы, вещественные доказательства: оружие, автомашины и дериваты животных изъяты. Проводится расследование», – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.


Отметим, в прошлом году Правительств Республики Казахстан приняло поправки к уголовному законодательству по ужесточению наказаний по статьям 337, 339 УК РК. В соответствии с ними в отношении браконьеров повышены штрафы и увеличены сроки ограничения свободы. И если раньше максимальный срок за совершение преступлений в природоохранной сфере составлял пять лет лишения свободы, то сейчас он увеличен до 12 лет.


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#Борьба с преступностью   #Происшествия   #Экология   #МВД РК  
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