Истребитель ВВС США упал в Северное море

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пилот ВВС США пропал без вести, после того как управляемый им истребитель упал в Северное море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Поисково-спасательные команды ищут самолет, который, как считается, потерпел крушение в 74 морских милях от побережья Восточного Йоркшира. F-15C Eagle вылетел из RAF Lakenheath, которая является крупнейшей базой ВВС США в Англии. Там размещены более 4000 американских военнослужащих.

Крушение F-15C Eagle произошло во время тренировочного полета. Причина крушения в настоящее время неизвестна, но ВВС США подтвердили, что на борту находился только один пилот.

Полковник Уилл Маршалл сообщил: «В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, но пилот и самолет по-прежнему не обнаружены. Мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления, отдавая приоритет уважению и вниманию семье пилота. Мы чрезвычайно благодарны за своевременную реакцию наших британских коллег... и надеемся, что наш летчик из Liberty Wing будет найден целым и невредимым».

F15C – это одноместный истребитель противовоздушной обороны страны. Эта модель реактивного самолета используется ВВС США с 1979 года.