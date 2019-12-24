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Истребитель упал в тайге в Хабаровском крае

24 Декабря 2019 11:03
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Истребитель упал в тайге в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае. Пострадавших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод». - сказал представитель администрации Комсомольска-на-Амуре, добавив, что пилот не пострадал.

Собеседник уточнил, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, на вооружении частей округа нет самолетов Су-57. Авиационных инцидентов в военном округе не зафиксировано. Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

О заводе

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» (КНААЗ) является филиалом ПАО «Компания «Сухой» в составе «Объединенной авиастроительной корпорации». Всего на предприятии работают около 12 тыс. человек. КНААЗ расположен на западе Комсомольска-на-Амуре, располагает собственным аэродромом - Дземги - с двумя взлетно-посадочными полосами длиной 2,5 км каждая. На заводе производятся боевые самолеты Су-35, Су-27СМ и Су-30, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57.

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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