+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Истребитель МиГ-29 разбился в России

19 Августа 2021 03:03
Поделиться:
Истребитель МиГ-29 разбился в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, летчик погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном
Мужчина нанес смертельный удар брату в Алматинской области Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане Аскар Мамин провел переговоры с Михаилом Мишустиным

«18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», - сказали в округе.

Там также добавили, что на место крушения направлена комиссия Главного командования ВКС для установления причин падения.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2 450 км/ч, практический потолок - 18 тыс. метров. Самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой и может нести различное вооружение на шести точках подвески. На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с городом Астрахань.

Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Россия  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном
Мужчина нанес смертельный удар брату в Алматинской области
Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Аскар Мамин провел переговоры с Михаилом Мишустиным
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
4 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
5 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
6 Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Читайте также
Заблудившуюся девочку нашли в Семее
Парень и девушка спасли жизнь отдыхающему на озере Алаколь
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
День пограничника отмечают в Казахстане
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив