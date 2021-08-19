Истребитель МиГ-29 разбился в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, летчик погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», - сказали в округе.

Там также добавили, что на место крушения направлена комиссия Главного командования ВКС для установления причин падения.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2 450 км/ч, практический потолок - 18 тыс. метров. Самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой и может нести различное вооружение на шести точках подвески. На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с городом Астрахань.