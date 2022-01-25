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Истребитель F-35 cовершил аварийную посадку в Южно-Китайском море
25 Января 2022 14:48
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Семь моряков пострадали в результате аварийной посадки истребителя F-35 на авианосец «Карл Винсон» ВМС США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота США, передает МИА «Казинформ».
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Согласно сообщению, во время проведения плановых летных операций в Южно-Китайском море на палубе авианосца «Карл Винсон» произошел инцидент при посадке истребителя F-35 Lightning II. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом. Его состояние оценивается как стабильное.
В результате инцидента пострадало семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах. Четверым была оказана медицинская помощь штатным врачебным персоналом.
Причины инцидента расследуются.
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