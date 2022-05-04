4 Мая 2022 11:48

Истощение разрабатываемых месторождений прогнозируют в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил о низком показателе государственных инвестиций в геологоразведку Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Сериккали Брекешев, по подтвержденным запасам большинства видов полезных ископаемых республика входит в первую десятку ведущих стран мира.

«В связи с интенсивной добычей полезных ископаемых ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. При нынешнем уровне добычи, без соответствующего восполнения, запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе. В этой связи, требуется активизация государственного геологического изучения недр, что является одним из основных методов по выявлению перспективных площадей и объектов для последующей передачи в недропользование», - сказал глава Минэкологии на заседании Правительства.

По данным главы ведомства, объем государственных вложений в 2020-2022 годы составил всего 30 млрд тенге. При этом, как отмечает министр, в последние годы наблюдается увеличение государственных инвестиций.

«Вместе с тем, Казахстан характеризуется низким показателем государственных инвестиций в геологоразведку на 1 квадратный километр. Он составляет 11 долларов. Для сравнения, в Австралии – 167 долларов, в Канаде – 203 долларов. Как показывает мировой опыт, инвесторы вкладывают средства в разведку месторождений в тех странах, где государство за свой счет уже провело или проводит ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных участков с прогнозными ресурсами», - пояснил он.