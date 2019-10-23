Историю Золотой Орды обсуждают учёные в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учёные из Германии, Турции, Кыргызстана и Казахстана собрались на международной научной конференции «Сарыарка и Алтын Орда: время и пространство» в Караганде. Она проходит в рамках программы «Рухани жаңғыру» и посвящена 750-летию Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие конференции состоялось в Доме дружбы. Участников конференции приветствовал аким Карагандинской области Женис Касымбек.





«Земля Сарыарки богата историей. И наша задача - исследовать и рассказать о ней всему миру. В Улытау находится множество памятников, связанных с историей Золотой Орды, в том числе и мавзолей её основателя Джучи-хана. Президент Касым-Жомарт Токаев на международном форуме «Ұлытау-2019» сказал, что этот исторический памятник должен стать значимым туристическим объектом», - отметил аким области Женис Касымбек.

Он напомнил, что Глава государства подчеркнул важность исследования истории Золотой Орды в контексте новых подходов. А также значимость имени Джучи-хана как политической фигуры в формировании государственной идеологии.

Женис Касымбек отметил, что в Карагандинской области ведётся научно-исследовательская работа для получения точных исторических фактов о периоде Золотой Орды.

На конференции будет рассказано о первых результатах этих исследований. Об исторических памятниках Сарыарки будет снят документальный фильм и опубликовано научно-познавательное пособие.

В Улытау реализуются инфраструктурные проекты для комфортного пребывания туристов. К 2030 году туристический поток в регион должен увеличиться до 100 тысяч человек.

«Празднование 750-летия Золотой Орды – это, прежде всего, научный проект. В программе «Модернизация общественного сознания» одной из задач является формирование целостного восприятия истории. Очень многие исторические процессы, проходившие на территории Казахстана и в частности Карагандинской области, до сих пор не изучены по разным причинам. И поэтому государство уделяет такой работе огромное внимание. Можно сказать, что эта международная конференция открывает празднование 750-летия Золотой Орды. Кроме того, интерес к истории Золотой Орды поможет привлечь многих туристов в Казахстан. Всё это станет вкладом в развитие нашего государства», - сказал аким Улытауского района Берик Абдыгалиулы.

Основные события, посвящённые юбилею Золотой Орды, пройдут в следующем году. Будут организованы ряд научных исследований, издание книг и съёмки документальных фильмов, реконструкция, реставрация и благоустройство памятников, связанных с этим периодом. Пройдут региональные научные конференции. Всё это возродит интерес к изучению средневековой истории Казахстана и в частности периода Золотой Орды - Улуса Джучи.

На международной конференции «Сарыарка и Алтын Орда: время и пространство» участники выступают с докладами. Речь в них идёт о названиях Золотой Орды, об изучении историко-культурного наследия этого периода, о проводимых генетических анализах археологических останков, об историко-правовых аспектах прихода к власти золотоордынского хана Токты, о некоторых итогах изучения органических материалов из памятников.









Также в рамках конференции была организована выставка «Ұлытау - Алтын Орданың алтын бесігі», подготовленная областным историко-краеведческим музеем. Среди экспонатов - фотографии, сделанные во время археологических исследований, и находки, обнаруженные в прошлом году в мавзолее Болган-Ана, - золотая чашка и украшения.

Для участников конференции подготовили театрализованное представление и Гала-концерт. Провели ярмарку-выставку ремесленников и товаропроизводителей Карагандинской области.













Как отмечают организаторы, международная научно-практическая конференция послужит вкладом в изучение наследия Улуса Джучи, кардинально изменившего политический, исторический, культурный и географический облик средневековой истории мира.

24 и 25 октября участники конференции отправятся в Жезказганский регион, чтобы посетить расположенные там исторические памятники.