23 Мая 2022 20:25

Историю семьи через спецархив СКО восстановили более 200 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В специальном государственном архиве департамента полиции Северо-Казахстанской области хранятся материалы по лицам, подвергшимся репрессиям в 30-50-е годы прошлого века, фильтрационные материалы в отношении бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР, уголовные дела в отношении лиц, не подлежащих реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, с 2014-го года архив выдал 221 справку по уголовным делам в отношении незаконно репрессированных казахстанцев и по фильтрационным материалам.

«За уникальными документами в спецархив полиции неоднократно обращались ученые-историки, педагоги. На днях в архиве побывал Ринат Шаяхметов, внук политического деятеля середины ХХ века Жумабая Шаяхметова. Он познакомился с документами, относящимися к петропавловскому периоду жизни его деда, поблагодарил работников архива за возможность прикоснуться к подлинным историческим документам, без которых невозможно ощутить дух минувшей эпохи», - сообщили в пресс-службе.

Главный специалист группы спецархива Эльмира Валиулина отметила, что каждый человек может получить архивную справку о своем родственнике — реабилитированном или бывшем военнопленном. Для этого нужно подать заявление на портале электронного правительства.