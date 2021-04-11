Историю названого в честь павлодарского Майкаина минерала рассказал геолог

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новый минерал получил имя по месторождению Майкаин в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Майкаинит – группа германита, оказывается, есть такой минерал, ярко-жёлтый, переходящий в серовато-белый, названный по месту находки колчеданнно-полиметаллического месторождения Майкаин (расположено в Баянаульском районе Павлодарской области – авт.)», - рассказал геолог из Экибастуза Сергей Горкун.

Он отметил, что этот минерал упоминается в докладе профессора Э.М. Спиридонова на международной конференции «Ломоносовские чтения» 2019 года, в секции «Геология», где профессор с докладом выступил 23 апреля 2019 года. Состоялась она в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

«История находки минерала майкаинит уходит в далекие 80-е годы, в тот период Майкаин был очень известен и привлекал многих учёных-геологов из институтов Москвы и Санкт-Петербурга. Специалистами отбирались образцы горных пород для дальнейшего изучения, но уже в лабораторных условиях, где с большим успехом выявлялись редкие минералы, такие как: германит, ренверит, рокезит, станнин, моусонит, станноидит, бетехтенит, - добавил С. Горкун. - В дальнейшем список пополнил майкаинит».

По словам геолога, при очередном отборе штуфного материала внимание специалистов привлёк очередной образец, который нуждался в дальнейшем изучении. Решением коллектива, которым руководил главный геолог Александр Таран, образец был передан в научно-исследовательский институт Санкт-Перербурга для дальнейшего изучения. В 1992 году в комиссию по новым минералам поступили одиннадцать статей с описанием новых минералов. Из них восемь новых минералов были утверждены и направлены в комиссию по новым минералам Международной минералогической ассоциации (КНМ ММА).

«Решением комиссии было утверждено шесть минералов, в список которых был внесён майкаинит. В дальнейшем майкаинит по праву стал новым минералом, обнаруженным на Майкаинском месторождении, - отметил С. Горкун. - Подобный минерал был найден на колчадано-полиметаллическом месторождении Намибия (Африка) уже под названием майкаинит, что вызывает гордость за родной край».

Эксперт уверен, что недра Баянаула и Майкаина, как и других регионов Казахстана, таят в себе ещё множество удивительных камней, которые будут найдены и раскроют свою красоту, радуя людей цветовой гаммой и игрой на свету.