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    13:47, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Историю названого в честь павлодарского Майкаина минерала рассказал геолог

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новый минерал получил имя по месторождению Майкаин в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Майкаинит – группа германита, оказывается, есть такой минерал, ярко-жёлтый, переходящий в серовато-белый, названный по месту находки колчеданнно-полиметаллического месторождения Майкаин (расположено в Баянаульском районе Павлодарской области – авт.)», - рассказал геолог из Экибастуза Сергей Горкун.

    Он отметил, что этот минерал упоминается в докладе профессора Э.М. Спиридонова на международной конференции «Ломоносовские чтения» 2019 года, в секции «Геология», где профессор с докладом выступил 23 апреля 2019 года. Состоялась она в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

    «История находки минерала майкаинит уходит в далекие 80-е годы, в тот период Майкаин был очень известен и привлекал многих учёных-геологов из институтов Москвы и Санкт-Петербурга. Специалистами отбирались образцы горных пород для дальнейшего изучения, но уже в лабораторных условиях, где с большим успехом выявлялись редкие минералы, такие как: германит, ренверит, рокезит, станнин, моусонит, станноидит, бетехтенит, - добавил С. Горкун. - В дальнейшем список пополнил майкаинит».

    По словам геолога, при очередном отборе штуфного материала внимание специалистов привлёк очередной образец, который нуждался в дальнейшем изучении. Решением коллектива, которым руководил главный геолог Александр Таран, образец был передан в научно-исследовательский институт Санкт-Перербурга для дальнейшего изучения. В 1992 году в комиссию по новым минералам поступили одиннадцать статей с описанием новых минералов. Из них восемь новых минералов были утверждены и направлены в комиссию по новым минералам Международной минералогической ассоциации (КНМ ММА).

    «Решением комиссии было утверждено шесть минералов, в список которых был внесён майкаинит. В дальнейшем майкаинит по праву стал новым минералом, обнаруженным на Майкаинском месторождении, - отметил С. Горкун. - Подобный минерал был найден на колчадано-полиметаллическом месторождении Намибия (Африка) уже под названием майкаинит, что вызывает гордость за родной край».

    Эксперт уверен, что недра Баянаула и Майкаина, как и других регионов Казахстана, таят в себе ещё множество удивительных камней, которые будут найдены и раскроют свою красоту, радуя людей цветовой гаммой и игрой на свету.


    Теги:
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