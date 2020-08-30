Историю делают личности - представители АНК о роли Елбасы в построении безъядерного мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона и отказе от ядерного оружия – это забота не только о своей стране и народе, это забота обо всем мире. Мнение об этом выразили представители этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

«В далеких 90-хх годах неоднократно в новостях или в документальных фильмах видел последствия ядерных испытаний. Это были ужасные черно-белые кадры, вызывающие слезы. Взрывы, появление «грибка». Затем многокилометровая пыльная буря и смертельная волна сметали все на своем пути, не оставляя ни малейшего шанса на жизнь. Территория вымирала полностью. Флора и фауна целиком уничтожались. Дети рождались инвалидами. Умирали невинные люди в мирное время, без войны. Так происходило во всех полигонах в мире.

Смотреть на это спокойно было невозможно. Что и стало одной из причин свободного волеизъявления народа Казахстана и его президента», - отмечает председатель турецкого культурного центра «Ахыска», г. Нур-Султан, Аскер Пириев.

В те сложные времена для Казахстана, провозгласившего свой суверенитет, нужно было серьезно заявить о себе на мировой арене, заявить об отказе от ядерных испытаний и оружия. Это было нелегкое решение и требовало большой ответственности. Тогда Елбасы взял на себя полную ответственность и выступил против этой программы, не щадящей ничего и никого вокруг. Нурсултан Назарбаев не только отказался, но и призвал другие страны последовать примеру Казахстана. «Данный поступок — это забота не только о своей стране и народе. На самом деле масштабы проблем были гораздо больше. Это забота обо всем мире. Нам также известны факты и количество проведенных испытаний в других уголках мира и к чему это привело», - отмечают члены АНК.

Своевременным и дальновидным решением Елбасы спасены огромные территории земель, животных и людей. Посчитать не сложно. Но даже если речь пойдет об одном спасенном человеке, мне кажется стоило так поступить. Сегодня мы можем гордо говорить всему миру о Мире в Казахстане, при чем не на словах, а на деле.

И это закономерно, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний», о чем было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

Председатель общественного объединения «Белорусский этнокультурный центр» Леонид Питаленко, поздравляя Елбасы с присвоением статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний», также отметил, что 29 августа 1991 года Казахстан первым в мире сделал шаг к всеобщему ядерному разоружению. «Вы проявили политическую мудрость приняв решение о закрытии одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. Ваш личный вклад в глобальную международную безопасность бесценен. Закрыв один из крупнейших ядерных полигонов мира Вы сделали беспрецедентный шаг и личный вклад в сохранение мира на земле, поскольку ядерное оружие, до сих пор остается самой страшной мировой угрозой человеству», - отметил он.

Глава еврейской общины Казахстана – председатель Ассоциации «Мицва», член Совета Ассамблеи народа Казахстана Александр Барон подчеркнул, что «о чень символично, что новость о присвоении Елбасы высокого статуса пришла в год юбилея созданной Вами Ассамблеи народа Казахстана и в канун 25-летия Конституции Республики Казахстан. Эти государственные механизмы позволили построить в стране прочный фундамент единства, согласия, создать основу для поступательного экономического и социального развития. Идя по пути мира, укрепляя наше единство, мы продолжаем демонстрировать всему международному сообществу, что только интеграция способна привести к успеху».

По мнению заведующей кабинетом Медиации АНК Жамбылской области Валентины Досыбиевой, «о дна из огромнейших заслуг Елбасы Нурсултана Назарбаева - налаживание взаимовыгодных и дружественных связей, сохранение и укрепление международной безопасности. Таким шагом был отказ от ядерного оружия, создание свободной зоны в Центральной Азии, решение Елбасы о закрытии Семипалатинского ядерного полигона – это яркий пример мирного сосуществования и недопущения в будущем угрозы ядерной войны».

Как отмечает Ринад Бектемиров, председатель татаро-башкирского ЭКО «Дуслык» Костанайской области, благодаря мудрости Елбасы Казахстан стал лидером по продвижению мирных инициатив во всем мире. Решение присвоить Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статус «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний» - это настоящий знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира».

Председатель этнокультурного объединения «Туркменский общественно-культурный центр г. Алматы и Алматинской области» Гульнара Аннакулиев а отметила, что «стратегическое предвидение, сделанное Елбасы на заре суверенитета – закрытие семипалатинского полигона в 1991 году, в современное время полностью подтверждается. Население Казахстана и всей и мировое сообщество высоко ценят безъядерный мир в нашей стране».

Напомним, 18 июня 2009 года на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне Президент РК Н.Назарбаев выступил с инициативой объявить 29 августа Всемирным днем отказа от ядерного оружия.



