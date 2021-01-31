Историю болезни рассказали переболевшие COVID-19 североказахстанцы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пациенты, которых выписали из инфекционной больницы, рассказали свои истории болезни COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

39-летний житель райцентра Сергеевки Асан Атымтаев оказался в модульной инфекционной больнице в Петропавловске с двусторонней пневмонией. Мужчина говорит, что признаки заболевания появились мгновенно.

«Горло не болело, сразу поднялась температура, морозило, боль в груди. В районной больнице поставили диагноз «бронхит», лечился дома. Сдал ПЦР-анализ на коронавирус, он оказался положительным. Температура стала повышаться. Сделали повторный снимок, на котором уже была видна двусторонняя пневмония. Госпитализировали с 20% поражением легких. Была сильная боль в груди, небольшая одышка, температура держалась больше недели. Конечно, переживал. Думал, как поведет себя вирус. Надеялся на лучшее», - рассказал А. Атымтаев.

Житель этого же населенного пункта, 53-летний Кайырбек Байсалбаев, несколько дней лечился дома. В больницу попал уже с двусторонней пневмонией.

«Заболел под Новый год. Поднялась температура, была усталость, слабость. На пятый день поехал в больницу. Сдал все анализы. Двусторонняя пневмония. Сразу же положили в инфекционную больницу в райцентре. После того, как выяснилось, что анализ ПЦР положительный, привезли сюда. Дома лечился, затянул. Я до того, как заболел, не верил в коронавирус. Теперь скажу всем родным и друзьям, чтобы берегли себя», - сказал К. Байсалбаев.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе нестабильная. Область находится в «красной зоне».

«Мы вынуждены были усилить ограничительные мероприятия с 21 января. Призываем всех жителей неукоснительно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. При первых признаках заболевания – сразу же вызывать врача на дом либо скорую помощь. Социальная дистанция, уменьшение контактов и ношение масок пока являются действенными и единственными методами профилактики коронавируса. С 1 февраля планируется начать вакцинацию населения. В первую очередь, ее получат медработники инфекционных и карантинных стационаров, первичной медико-санитарной и скорой помощи, санитарно-эпидемиологической службы. Всего около 10 тысяч человек. В дальнейшем контингент будет расширяться. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе», - сообщил А. Кушбасов.