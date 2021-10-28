РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Историю Алтын Орды представили на сцене в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня в Атырауском областном Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета в рамках празднования 750-летия Алтын Орды была представлена театрализованная композиция «Айбыны асқан Алтын Орда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Представление подготовлено под руководством атырауского режиссера Жаната Тельтаева и художественного руководителя Темирбека Мухтарова. Зрителям был показан документальный фильм на LED-экране. Этнофольклорный ансамбль в живом исполнении представил музыкальные произведения. На сцене оживает история Алтын Орды - от Чингисхана до Жанибек хана.

    «Также были показаны известная легенда Сарайшыка –о юной дочери хана, которую похоронили в золотой лодке, восстание ханов Алтын Орды, о значении Великого Шелкового пути в истории мира. Зрители также увидели театрализованную композицию о казахском ханстве «Алтын Орда мұрагері – Қазақ хандығы», - рассказал режиссер театра Жанат Телтаев. Кстати, при входе в театр гости словно попадали в прошлые века. Их встречали наездники. Были установлены юрты, вывешены флаги с элементами Алтын Орды разных годов.


    Теги:
    Атырауская область История Казахстана Алтын орда
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!