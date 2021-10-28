Историю Алтын Орды представили на сцене в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня в Атырауском областном Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета в рамках празднования 750-летия Алтын Орды была представлена театрализованная композиция «Айбыны асқан Алтын Орда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Представление подготовлено под руководством атырауского режиссера Жаната Тельтаева и художественного руководителя Темирбека Мухтарова. Зрителям был показан документальный фильм на LED-экране. Этнофольклорный ансамбль в живом исполнении представил музыкальные произведения. На сцене оживает история Алтын Орды - от Чингисхана до Жанибек хана.

«Также были показаны известная легенда Сарайшыка –о юной дочери хана, которую похоронили в золотой лодке, восстание ханов Алтын Орды, о значении Великого Шелкового пути в истории мира. Зрители также увидели театрализованную композицию о казахском ханстве «Алтын Орда мұрагері – Қазақ хандығы», - рассказал режиссер театра Жанат Телтаев. Кстати, при входе в театр гости словно попадали в прошлые века. Их встречали наездники. Были установлены юрты, вывешены флаги с элементами Алтын Орды разных годов.