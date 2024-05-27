История Золотой Орды изучается на протяжении нескольких веков - ученый Нурлан Атыгаев

Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории древности и средневековья КазНПУ им. Абая, Нурлан Атыгаев поделился свежими данными об истории Улуса Джучи, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране отмечается 800-летие Улуса Джучи.

- Джучи – первенец Чингисхана. Он внес большой вклад в создание империи Чингисхана. Участвовал в походах на Китай, западную Дешт-и-Кипчакскую степь, государство Хорезмшах и проявил себя выдающимся полководцем, сильным стратегом. Поэтому бытует мнение, что Чингисхан рассматривал его как своего преемника и предоставил Джучи большую территорию для правления. Улус Джучи был известен в более поздних источниках как Золотая Орда, - сказал историк.

Нурлан Атыгаев также рассказал, что Улус Джучи занимает важное место в истории, и отметил, что Улус Джучи имеет непосредственное отношение к созданию Московского княжества.

- Улус Джучи объединил народы между Иртышом и Дунаем. Именно в Золотой Орде объединились этнические группы, что привело к формированию сегодняшних наций на территории Орды. При разделении Золотой Орды образовалось Казахское ханство. Поэтому мы – одни из наследников Улуса Джучи. Еще появились Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское ханства. Также благодаря Улусу Джучи было создано Московское княжество, которое сегодня является центром России. Поэтому можно сказать, что Золотая Орда занимает очень масштабное и значимое место в истории. Позже, при правлении Менгу-Темура, была объявлена независимость, началась независимая экономическая политика и создана своя валюта. Поскольку Золотая орда занимала весь центр Евразии, она поддерживала экономическую и политическую связи между Западом и Востоком. Это напрямую повлияло на создание некоторых государств в Восточной Европе, - сказал историк.

Нурлан Атыгаев также отметил, что эта тема все еще требует изучения, а у нас мало специалистов, изучающих историю средневековья.