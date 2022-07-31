31 Июля 2022 14:46

История в фотобъективе: как менялся Тараз последние 150 лет

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из двухтысячелетней истории Тараза сегодня мы имеем уникальную возможность воочию увидеть, каким был город полторы сотни лет назад. Начиная со второй половины XIX века, делались снимки, сохранившие облик города и его окрестностей. Исторические снимки можно сравнить с тем, как выглядят в наши дни эти же объекты и эта местность – об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сегодняшний Тараз разительно отличается от города, существовавшего здесь еще какие-то пятьдесят лет назад. И, конечно же, очевидна огромная разница с городом-крепостью второй половины XIX века.

За свою долгую историю город, расположившийся в живописном оазисе у полукружья гор Каратау и Таласского Алатау, близ полноводной реки Талас, на плодородных землях, богатых полезными ископаемыми, пережил несколько периодов расцвета и упадка, разрушительных войн и возрождения, много раз менял свои имена.

Первое упоминание в греческих источниках относится к 568 году н. э., как города под названием Толоса (Талас), одного из пунктов Великого Шелкового пути. В эпоху процветания X – XIII вв. у города появилось нынешнее название Тараз – «весы», «торговый город», тогда это была столица одного из уделов династии правителей Караханидов. В XIII в. Тараз оказал яростное сопротивление ордам Чингисхана, за что был разрушен и сожжен, об этом говорят следы пожарищ, которые находят археологи. Тогда город переименовали в Яны (Новый), и на многие столетия он погрузился в запустение.

В XVIII веке в Ферганской долине образовалось Кокандское ханство, которое действовало агрессивно, захватывая города Ташкент, Ходжент, Кашгар, Куляб и другие. Проживавших на захваченных территориях казахов Старшего жуза кокандцы сделали своими данниками. И, чтобы закрепить свои завоевания, построили на развалинах средневековых городов вдоль рек Сырдарьи и Таласа цепь крепостей, в том числе и на месте Тараза. Эта крепость была построена в 1827 году вблизи поселения Учкурган, где селились выходцы из Намангана, поэтому крепость на развалинах Тараза получила очередное название Наманган-коче.

В 1856 году в городе завершилось строительство мавзолея в честь хана Карахана из династии Караханидов, правившего в Таразе в XII веке и прозванного при жизни «Аулие-Ата» (Святой отец). Во времена его правления Тараз процветал. Возрожденный на древних развалинах город получил в 1856 году это же название - Аулие-Ата, сохранявшееся вплоть до 30-х годов XX века.

В 1864 году город Аулие-Ата, укрепленный пункт Кокандского ханства, в ходе штурма крепости был освобожден от кокандцев войсками русского царского правительства. В 1867 году город вошел в состав Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства, став центром одноименного уезда. Именно с этого времени сохранились многочисленные исторические снимки, собранные в многотомный «Туркестанский фотоальбом».

Альбом был выпущен в 1872 году по приказу первого генерал-губернатора Туркестанского края К. П. фон Кауфмана для ознакомления с Туркестанским регионом. Полный комплект «Туркестанского фотоальбома», включающий в себя также архитектурные планы, акварельные рисунки и карты, хранится в Национальной библиотеке Узбекистана, в Российской государственной библиотеке. В 1934 году полное собрание томов альбома приобрела Библиотека Конгресса США.

Из более 1 200 фотографий «Туркестанского фотоальбома» значительная часть рассказывает о городе Аулие-Ата конца XIX века. Можно посмотреть, как тогда выглядел город, какими были его жители. На снимках запечатлены сцены из жизни города – базары, торговцы, промыслы, ремесленники, свадьбы, мусульманская школа, кокпар, национальная борьба, байга.

Базар – сердце восточного города

Судя по археологическим, историческим и библиографическим данным, первоначально древний Тараз занимал территорию в районе базара, или Центрального рынка, не выходя за пределы улицы Бектурганова. Это было где-то в VII – X веках. Всё, что в те времена простиралось далее этой границы, представляло собою нетронутую ковыльную степь, откуда периодически на древний город совершали набеги вражеские полчища.

Позднее город стал расширяться, и преимущественно на запад, вдоль нынешней улицы Толе би. Именно по этой артерии и проходили древние караваны Великого Шелкового пути, курсировавшие в Китай и обратно, снабжавшие различными товарами базар в Таразе.

В «Туркестанском фотоальбоме» можно увидеть множественные снимки базара, базарной площади города второй половины XIX века. Базар является сердцем и средоточием восточного города.

Любопытно, что место расположения базара в Таразе сохранялось многие века. Более тысячи лет в Таразе на одном и том же месте находился базар, вплоть до 2011 года, когда Центральный рынок закрыли и передислоцировали, чтобы начать здесь масштабные археологические раскопки. Ведь именно в этом месте, под бывшими базарными рядами, находится самая древняя часть Тараза. Это и доказали археологи, откопав порядка 50 тыс. артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. По утверждению ученых, здесь под толщей асфальта был скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет. Раскопки еще продолжаются.

Глядя на снимки базара Аулие-Аты второй половины XIX века, надо иметь в виду, что это время, когда город только возрождается после веков забвения и запустения. По всей видимости, базар, который существовал в более ранние века, имел гораздо более впечатляющий вид, о чем подробно писали многие путешественники.

В исторических архивах сохранилось описание таразского базара VII века, сделанное буддийским монахом Сюань-Цзянем, путешествовавшим по здешним местам: «Здесь останавливаются и торгуют всевозможными товарами купцы, приезжающие из разных стран. Продают изделия из кожи и шелка, золота, серебра и бронзы…» Торговали в Таразе в те древние времена и гончарными изделиями, коврами, тканями, пряностями и многими другими товарами.

Из записок XIX века генерал-майора М. Г. Черняева можно узнать, что на базаре крепости Аулие-ата имеются «…лавки с медными, чугунными и железными изделиями, лавки с тканями, коврами, русскими сукнами, лавки с урюком, изюмом, орехами, чаем, сахаром, табаком, глиняной посудой местного производства, свечами, салом, писчей бумагой. В харчевнях вкусный палау (плов) и пельмени».

Из донесения того же М. Г. Черняева можно узнать, что Аулие-Ата состояла из собственно крепости – неправильного четырехугольника, в северо-западном углу – цитадель. К югу и востоку от крепости расположена слобода, обнесенная стеной. В городе было 5 тыс. жителей, 567 домов, 3 караван-сарая, 5 мечетей и медресе. Из промышленности - 8 кузниц, 2 чугунолитейных цеха, 15 кожевенных и 2 мастерские по изготовлению мыла и свечей. В центре города был базар, от которого по радиальным направлениям расходились дороги-улицы, соединявшиеся вкруговую кривыми переулками. Улицы были немощеные, пыльные, без зелени. Но каждая усадьба, обнесенная глинобитными дувалами, имела сад и огород.

Главный базар в среднеазиатских городах всегда находился в самой середине города и представлял собою лабиринт маленьких лавчонок с товарами и многочисленных будок ремесленников-одиночек.

Сегодня эта территория на месте бывшего базара древнего города Тараза превращена в крупнейший в Казахстане историко-культурный комплекс. Это исторический памятник республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз».

Здесь действует пока единственный в Казахстане и Центральной Азии музей под открытым небом, в котором собраны экспонаты, найденные во время археологических работ на древнем городище Тараз. Посетители музея могут побывать и на территории раскопок. Во время раскопок археологи столкнулись с наслоением исторических пластов разных эпох. Караханидский период уходит на полтора метра глубины. Копнули чуть глубже - и дошли до IX века, до карлукского периода. В итоге археологический парк «Древний Тараз» отражает разные исторические периоды развития города. Сейчас в разрезах можно увидеть кладку разных эпох, разновременные постройки на одном и том же месте.

Рядом, на 20-ти гектарах, разместились туристические объекты - смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, стела «Тараз саздары», сквер «Мынбулак».

Сохранилась восточная стена шахристана, удалось сделать ее реконструкцию. Сохранилась также южная стена, проходящая по древнему валу. Горожане помнят, что раньше приходилось подниматься к базару по ступенькам. Вот эти ступеньки как раз и проходили по валу древней стены. Северная стена не сохранилась, она уходит далеко на территорию частной застройки, и так как территория раскопок ограничена всего десятью гектарами, решили ее воссоздать в другом месте.

Где находилась цитадель, остатки которой запечатлены на нескольких снимках «Туркестанского фотоальбома», до сих пор вызывает споры историков.

Помимо археологического парка «Древний Тараз», здесь же возведен этно-исторический комплекс «Шахристан». В семи зданиях, выполненных в восточном стиле, с использованием кирпича по самаркандской технологии, сегодня расположились краеведческий музей, центр «Руханият», музей «Краеведение», художественная галерея, выставочный павильон. В «Шахристане» проводятся выставки работ современных художников, скульпторов, На площади, которую раньше называли «Базарной», сегодня проходят праздничные мероприятия к государственным праздникам, а к Новому году устанавливают наряженную елку.

Здесь начинался Тараз

Двухтысячелетний возраст Тараза жамбылские историки подтверждают и тем фактом, что основой древнего городища является гора Тектурмас, расположенная на правом берегу реки Талас и являющаяся последней в гряде Киргизского Алатау. Именно с этой части, возраст которой ученые приблизительно датируют началом нашей эры, и начинался Тараз. Ведь в древности люди обычно селились возле реки, чтобы была вода, а также водная транспортная артерия. И они хоронили своих родных на ближайшей возвышенности. В данном случае такой возвышенностью служила гора Тектурмас.

По информации республиканского историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза», самые древние захоронения в этом месте датируются рубежом нашей эры и относятся к эпохе процветания зороастризма. В Жамбылской области находится одно из крупнейших зороастрийских кладбищ на территории Центральной Азии. На правом склоне горы имеется множество небольших углублений - это древний некрополь, старые могилы, которые спустя долгие годы осели, но кое-где даже сохранились надгробия. Примечательно, что здесь обнаружены могилы последователей трех разных религий. Поскольку Тараз был городом, где исповедовали различные религии, принесенные по Великому Шелковому пути, то в окрестностях Тектурмаса обнаружены захоронения и зороастрийцев, и первых христиан-несторианцев, и древние мусульманские могилы.

Здесь нашли упокоение многие известные исторические личности. Это святой Султан-Махмуд-хан. Это великий казахский батыр Мамбет, сподвижник Абылай-хана, он прославился как бесстрашный борец за независимость в войне с джунгарами. Впоследствии его дело продолжил сын Байзак-батыр, посвятивший свою жизнь освобождению родного края от кокандцев.

Рядом находится мавзолей, сооруженный над могилой великого казахского батыра Мамбета, жившего в этом регионе в XVIII веке. Первоначально Мамбет-батыр был похоронен на территории мавзолея Карахан в центре Тараза, но в 1956 году из-за начавшегося строительства стадиона на месте прежнего захоронения его останки перенесли на гору Тектурмас.

Архитектурный комплекс является одним из популярных мест паломничества как верующих, так и гостей города. Сюда по традиции приезжают молодожены поклониться праху старцев, помолиться, получить благословение. Массово прибывают паломники за исцелениями и душевной гармонией. Примечателен Тектурмас и загадочными явлениями древнего сияющего старца, геомагнитными аномалиями и случаями исцелений от недугов после паломничества.

В наши дни Тектурмас превращен в популярный туристический комплекс. К 80-летнему юбилею Жамбылской области на Тектурмасе развернулось грандиозное строительство.

Памятник Аулие-Ата - Карахану возведен на вершине горной гряды Тектурмаса. Высота постамента восемь метров, высота памятника 13 метров. У подножия горы на входе расположены арки и смотровая площадка. К памятнику ведет многометровая лестница с инсталляциями образов города Тараза от времен карлукского каганата до арабской экспансии. По обе стороны моста над протекающей здесь рекой Талас установлены скульптурные изображения двух 4-метровых львов. Вдоль реки Талас проложена набережная.

С возвышенности Тектурмас открывается прекрасная панорама раскинувшегося внизу города Тараза. Впечатление усиливает протекающая рядом, живописно извивающаяся река Талас, давшая название древнему городу.

Возрождение Аулие-Ата - Тараза

Мавзолей Карахана в центральной части современного города Тараза не только популярный туристический объект, но и место паломничества и почитания верующими, это сакральное место.

Средневековое сооружение не сохранилось в первозданном виде. Сегодня мы имеем возможность увидеть этот мавзолей на снимках второй половины XIX века и прочесть воспоминания очевидцев. Из записок генерал-майора Черняева: «В четырехстах саженях от крепости (имеется в виду аулиеатинская цитадель, еще существовавшая тогда) находится кладбище, среди которого полуразвалившийся кирпичный памятник святого отца по имени Караган (Карахан – прим. ред), могила которого послужила поводом названия крепости. К могиле святого человека стали собираться богомольцы. Построили город»,

В исторических и архивных источниках указана дата реконструкции 1905–1906 годы. Жители Аулие-Аты почитали это место погребения святого и не могли смириться с тем, что стены и купол обветшали от времени. Восстановлением мавзолея занимались ташкентские зодчие, которые на средневековом фундаменте возвели типичный образец среднеазиатской культовой архитектуры.

Сохранились древние терракотовые кирпичи, встроенные в стену, купол и арочные ниши выложены кирпичами караханидской эпохи. Историки полагают, что под именем Карахана здесь покоится святой Хазрет-Аулие, настоящее имя которого Ша-Махмуд. В 1982 году мавзолей Карахана вошел в список исторических и культурных памятников Казахской ССР республиканского значения. В наши дни заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» начал реализацию проекта благоустройства парка, расположенного рядом с мавзолеем Карахана - с целью облагораживания исторического комплекса, привлечения туристов и паломников.

Имя Аулие-Ата, данное во второй половине XIX века городу, возрожденному на руинах древнего Тараза, просуществовало до 1936 года. Аулие-Ата переименовали в Мирзоян, по имени первого секретаря ЦК КП(б) Казахстана Левона Мирзояна.

Следующее имя народного акына Жамбыла Жабаева город получил в 1938 году. Известно, что великий старец, никогда здесь не живший, неоднозначно воспринял это известие. В стихах он написал: «Прости меня, Святой город Аулие-Ата, что тебя назвали моим именем…».

В январе 1997 года Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находясь в областном центре Жамбылской области, объявил указ о возвращении городу Жамбылу исторического названия Тараз.

Сегодня Тараз – областной центр Жамбылской области с почти полумиллионным населением, крупный индустриальный и культурный центр южного Казахстана.

Благодаря богатым историческим достопримечательностям, город имеет огромный туристический потенциал.

Святой старец Аулие-Ата – Карахан стал тем связующим звеном, которое соединило прошлое и будущее древнего города. К могиле святого старца стекаются паломники, как и сотни лет назад.

Земля Тараза, овеянная легендами и обладающая притягательной силой, хранит много тайн в своих недрах.