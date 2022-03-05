История успеха: как госгрант помог развить бизнес женщины-предпринимателя в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса» для поддержки предпринимателей и помощи в реализации бизнес-идей. Накануне Международного женского дня акимат столицы рассказывает истории успеха женщин-предпринимателей города, которые получили госгранты и воплотили свои бизнес-идеи в жизнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Ежегодно предприниматели города Нур-Султан успешно начинают и развивают свое дело, воспользовавшись государственными грантами в размере от 2 до 5 млн тенге в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса». Одной из обладательниц гранта в 2020 году стала столичный предприниматель Галина Шенберг, которая увеличила производство игрушек из натуральных гипоаллергенных компонентов.





«Грант в 5 миллионов тенге я выиграла в 2020 году. На это финансирование, плюс собственные средства, я открыла цех по производству игрушек. Да, у нас сейчас небольшая мастерская, но мы развиваемся. Закуп промышленного оборудования, а также регистрация товарного знака, сертификация продукции были сделаны на грантовые средства. На данный момент бизнес развивается, мы продаем свои товары на маркетплейсах и в магазинах, так как мы имеем полную сертификацию продукции. Также стараемся выходить на международный рынок через маркетплейсы и другие программы», - рассказала о своем бизнесе Галина Шенберг.

По ее словам, начинать свое дело было непросто, важно было доказать и показать, что казахстанский продукт, изготавливаемый в столице, высокого качества. К тому же для добросовестной и качественной работы сотрудников необходимо обеспечить достойными условиями труда.

«В процессе работы в течение года я создала два новых рабочих места, мы продолжаем развиваться. Хотелось бы, чтобы больше людей не боялись и открывали свой бизнес, развивали собственные бизнес-идеи, потому что незаполненных ниш на рынке Казахстана немало. Считаю, что можно достаточно большое количество бизнес-идей воплотить в реальность», - подчеркнула столичный предприниматель.

Стоит отметить, по поручению Главы государства на ежегодной основе из республиканского бюджета выделяются средства для поддержки субъектов малого предпринимательства. Прием заявок планируется в апреле 2022 года в режиме онлайн на цифровой платформе «Qoldau», при этом за месяц на официальном сайте акимата города в разделе «Бизнес и предпринимательство» появится объявление об этом.