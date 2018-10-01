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История с щепкой в хлебе: костанайская пекарня выплатит пострадавшей 50 тыс тенге

15 Октября 2018 12:00 136
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История с щепкой в хлебе: костанайская пекарня выплатит пострадавшей 50 тыс тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Решением Костанайского суда пекарня, чей хлеб приобрела семья Масальских и в котором оказалась щепка размером 2,3 см, должна выплатить пострадавшей Алине Масальской 50 тыс тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Алибек Тлеушев посчитал, что 50 тыс вместо заявленных 300 тыс тенге в качестве морального ущерба достаточно.

«Суд принял во внимание физические страдания несовершеннолетней Алины Масальской, полученные после употребления хлеба и попадания в пищевод щепки, а также то, что ответчиком - «ИП Пасечник» - не были предоставлены доказательства своей невиновности», - сообщил в ходе заседания  судья Костанайского городского суда А. Тлеушев.

Стоит отметить, что помимо возмещения морального вреда пекарня должна выплатить пострадавший семье расходы на адвоката в размере 60 тыс тенге.

Напомним, как сообщалось ранее, в Костанае 14-летняя школьница подавилась щепкой в хлебе. О случившемся рассказала мать девочки Наталья Масальская.

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, общество, Происшествия, Суды,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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