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История с щепкой в хлебе: костанайская пекарня выплатит пострадавшей 50 тыс тенге
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Решением Костанайского суда пекарня, чей хлеб приобрела семья Масальских и в котором оказалась щепка размером 2,3 см, должна выплатить пострадавшей Алине Масальской 50 тыс тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Судья Алибек Тлеушев посчитал, что 50 тыс вместо заявленных 300 тыс тенге в качестве морального ущерба достаточно.
«Суд принял во внимание физические страдания несовершеннолетней Алины Масальской, полученные после употребления хлеба и попадания в пищевод щепки, а также то, что ответчиком - «ИП Пасечник» - не были предоставлены доказательства своей невиновности», - сообщил в ходе заседания судья Костанайского городского суда А. Тлеушев.
Стоит отметить, что помимо возмещения морального вреда пекарня должна выплатить пострадавший семье расходы на адвоката в размере 60 тыс тенге.
Напомним, как сообщалось ранее, в Костанае 14-летняя школьница подавилась щепкой в хлебе. О случившемся рассказала мать девочки Наталья Масальская.
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