История с костанайским лжемебельщиком: новые потерпевшие и 20 млн тенге ущерба

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Костаная продолжают получать звонки от потерпевших, пострадавших от лжемебельщика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

После публикации накануне обращения местных полицейских о лжемебельщике стали поступать звонки о новых потерпевших. На сегодня мошенническая схема по изготовлению корпусной мебели производством окончена. 43 факта мошенничества переданы в суд на рассмотрение.

«33-летний житель города Костаная с августа 2018 года по декабрь 2020 года, имитируя предпринимательскую деятельность, создал интернет-страницу в социальной сети Instagram по изготовлению корпусной мебели от имени ИП «Мир мебели». Злоумышленник, злоупотребляя доверием граждан, заключал с ними договоры на изготовление и монтаж корпусной мебели, получал предоплату при личной встрече либо путем перевода на карточный счёт. Граждане вносили предоплату либо полную оплату наличным и безналичным расчетом, однако никто из них обещанный товар так и не получил», - рассказали о мошеннической схеме в полиции.

К примеру, 30-летняя жительница Костаная перечислила на карту злоумышленника 505 тысяч тенге за изготовление шкаф-купе, комода, национального стола, 45-летняя жительница Костаная - 330 тысяч тенге за изготовление кухонного гарнитура. Другая женщина должна была за выплаченные мебельщику 825 тысяч тенге получить кухонный гарнитур, шкаф-купе, каменную столешницу и кухонный стол.

«На сегодняшний день по Костанайской области 57 пострадавших от лжемебельщика. Гражданам нанесен материальный ущерб на общую сумму более 20 миллионов тенге» ,- сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Как выяснилось в ходе расследования, мошенник начинал свою работу с клиентами, использовав чужое ранее утерянное удостоверение. Кроме этого, полицейские установили, что ряд обманутых граждан обращались в частном порядке через суд еще в 2019 году. Судья выносил решение по взысканию средств с руководителя фирмы, но оно так и не претворялось в жизнь. На это, в принципе, и рассчитывал мошенник, продолжая обманывать костанайцев.

Полицейские предупреждают об еще одном мошеннике.

«Мужчина по имени Арман создал страницу в Instagram и предлагает жителям области услуги перетяжки мягкой мебели. Суммы за такой вид работы небольшие, однако, в полицию уже обратились 5 потерпевших. В связи с чем просим граждан быть бдительными и тщательно выбирать поставщиков услуг и выполнения тех или иных работ», - обратились к доверчивым костанайцам полицейские.