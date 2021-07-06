История развития столицы Казахстана: как Целиноград стал Нур-Султаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана отмечает свое 24-летие. 10 декабря 1997 года Указом Президента Нурсултана Назарбаева город Акмола был официально объявлен столицей Республики Казахстан.

Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев неоднократно в своих выступлениях рассказывал, как принималось решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу, а также - на чем это решение было основано. Но, в книгах Елбасы об этом говорится более обстоятельно и подробно. Например, в книге «В сердце Евразии», вышедшей в 2005 году.

«В результате создавшегося демографического кризиса в центральных и северных районах республики стал возникать процесс стагнации промышленных мощностей. Соответственно, резко обострились и социальные проблемы. В это же самое время южные области Казахстана буквально страдали от переизбытка населения и повышенной безработицы, которая по своим абсолютным показателям была самой высокой в республике. Особенно остро эти процессы воспринимались на фоне общего экономического кризиса, возникшего в результате распада единого народно-хозяйственного комплекса Советского Союза.

Конечно, перенос столицы не может по определению являться единственным достойным способом решения этих проблем. Но вкупе со всеми остальными важными и самодостаточными условиями именно перенос столицы мог способствовать решению и этих проблем. В частности, восстановлению демографического баланса, стимулированию миграции трудовых потоков в центральные и северные промышленные районы, восстановлению нормального функционирования простаивающих до этого промышленных и индустриальных мощностей, трансформации аграрного Казахстана на промышленные рельсы за счет вовлечения казахского населения юга в процесс промышленного развития северных районов», – говорится в книге Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Елбасы также отмечал, что серьезную роль сыграли перегруженность Алматы и экологические проблемы этого города. Мысль о необходимости переноса столицы из Алматы в центральные области Казахстана рождалась не один день. Фактически, каждая глобальная и серьезная проблема, встававшая перед Казахстаном, наводила на эту мысль. Именно перенос столицы мог помочь вывести из лабиринта политических, общественных, социальных и геополитических проблем.

Нурсултан Назарбаев также отметил в книге, как он выступал на пленарном заседании Парламента 6 июля 1994 года, обосновывая необходимость переноса столицы из Алматы в центральные регионы республики, в Акмолу.

«Выйдя на трибуну и преодолев сильное волнение, я стал обосновывать свою точку зрения. Сказал, что переноса столицы требуют высшие интересы независимого государства. От этого, во многом, зависит вопрос о новой системе управления. Оптимально, столица должна находиться по возможности в центре страны, быть равноудаленной от всех регионов. Для Казахстана с его необъятными просторами этот фактор приобретает очень большое значение. Я подробно рассказал депутатам о том, что выбор новой столицы шел по 32 критериям. Среди них - социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда, наличие и перспективы развития инженерной и транспортной инфраструктур, коммуникаций, строительный комплекс, трудовые ресурсы и многие другие. Были просчитаны и стратегические интересы страны на далекую перспективу», – сообщил Елбасы депутатам.

Убежденность Первого Президента помогла преодолеть некоторые сомнения со стороны парламентариев и, в тот же день, Верховный Совет принял Постановление № 106 «О переносе столицы Республики Казахстан».

Минувшие годы продемонстрировали правильность выбора новой столицы и показали все преимущества Акмолы, хотя, на момент переноса столицы, это был небольшой областной центр и, даже, казалось бы, без особых перспектив.

15 сентября 1995 года Нурсултан Назарбаев подписал имеющий силу закона Указ «О столице Республики Казахстан». В этом документе было дано поручение образовать государственную комиссию по передислокации высших и центральных государственных органов в город Акмолу. Постановление Правительства «О переносе столицы Республики Казахстан» было принято 6 июля 1996 года. 10 декабря 1997 года Указом Президента Нурсултана Назарбаева город Акмола был официально объявлен столицей Республики Казахстан. Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан» был подписан Президентом Нурсултаном Назарбаевым 20 октября 1997 года. 8 ноября 1997 года в Акмолу были доставлены эталоны государственных символов Республики Казахстан. 6 мая Указом Первого Президента город был переименован в Астану.

Несомненно, что, как и считал Первый Президент, строительство новой столицы оказало мощный мультипликативный эффект на развитие всей страны. Но, возможно, самым главным было то, что столь масштабная работа помогла поднять дух народа, заставила поверить в свои силы, в свои возможности. Казахстан наглядно показал мировому сообществу, что народ, добившийся независимости, способен на многое.

Что касается самой новой столицы, которая, по предложению Президента Казахстана – Касым-Жомарта Токаева, была переименована, в честь основателя в Нур-Султан, то результаты проведенной работы очевидны. За прошедшие 24 года небольшой, с населением чуть больше 200 тысяч человек город, испытывавший значительные трудности в связи с общим спадом в экономике, превратился в современный мегаполис, региональный политический, научный и культурный центр.

Даже в прошедшем 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вынужденные карантинные ограничения, в Нур-Султане были достигнуты немалые успехи в социально-экономическом развитии.

Валовой региональный продукт столицы в прошлом году составил более 5 триллионов тенге. Предприятиями города было произведено продукции на полтора триллиона тенге с ростом на 2,4% по сравнению с более благополучным 2019 годом. Привлечено более триллиона тенге инвестиций, что также значительно выше показателя предыдущего года.

Основная индустриальная отрасль столицы – обрабатывающая промышленность. Ее доля составляет почти 90%. Также успешно развиваются металлургия, железнодорожное машиностроение, оборонная промышленность, строительная индустрия, пищевая промышленность.

Сдано в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров жилья, что на 70% больше показателя 2019 года. Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 7,7%. В реальном секторе экономики создано около 30 тысяч рабочих мест. Из них 72,6% - в сфере малого и среднего бизнеса. Были сокращены расходы городского бюджета на 43 миллиарда тенге, и эти средства направлены на финансирование, в основном, социальной сферы и реального сектора экономики, на развитие инфраструктуры.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда многие жители столицы потеряли заработок или его часть, на оказание социальной помощи было направлено более 10 миллиардов тенге. Акимат Нур-Султана получил резерв для медицинской помощи населению в размере около 6 миллиардов тенге.

Городские власти уделяли первоочередное внимание совершенствованию и оснащению системы здравоохранения. В случае роста заболеваемости медики готовы перепрофилировать 18 объектов на 7 тысяч коек для госпитализации пациентов с КВИ. Лаборатории могут проводить более 12 тысяч исследований на коронавирус в сутки. В прошлом году было проведено более 750 тысяч ПЦР-тестов.

Можно более подробно остановиться на социальной поддержке населения в прошедшем году. Всего, различными мерами социальной поддержки, в том числе единовременными выплатами и продовольственными пакетами, охвачены около 170 тысяч жителей столицы. Единовременные выплаты в размере от 2,5 до 67 МРП получили более 130 тысяч граждан. Примерно столько жителей столицы получили бесплатные услуги – льготный проезд в общественном транспорте, протезирование зубов, оплата обучения, компенсация затрат на твердое топливо, на газификацию и другие. Около 20 тысяч инвалидов получили поддержку в виде реабилитационных мер – медицинские услуги, санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, кресла-коляски и другое. Адресную социальную помощь получили более 4 тысяч семей, гарантированный социальный пакет (продуктовые наборы и бытовую химию) получили около 5 тысяч детей в семьях, получающих также адресную социальную помощь.

В прошлом году проделана большая работа по трансформации Нур-Султана в «Умный город». Акиматом города оказываются 158 услуг, которые полностью оцифрованы. Запущена служба «112» – автоматизированная система управления обращениями по аналогии со службой «911» в США. Создан Ситуационный центр для мониторинга ситуации по коронавирусу, автоматизированы модульные лаборатории для проведения ПЦР-тестов.

Внедрена интеллектуально-транспортная система, в результате чего дороги в Нур-Султане стали самыми безопасными в стране. Запущен проект «Безопасный город», в рамках которого обеспечиваются видеонаблюдением дворы и парки.

В связи с ростом численности населения столицы интенсивно развивается сеть школ и детских садов. В 2020 году было построено 12 школ, в которых все школьники обеспечены компьютерной техникой. В 34 колледжах обучается более 26 тысяч студентов, более половины – по государственному заказу.

Также ведется работа по формированию инклюзивной среды для детей с особыми образовательными потребностями, открыто 15 ресурсных центров на 150 мест.

Столица Казахстана, как общенациональный проект, успешно реализуется и продолжает развиваться быстрыми темпами в любых условиях. Это было видно и во времена глобальных кризисов, влияние которых не смогло помешать становлению города и страны, а также это видно теперь, когда и пандемия коронавируса лишь помогает ускоренному внедрению современных технологий и совершенствованию социальной политики.