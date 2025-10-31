История Перизат Кайрат. Поддельные протоколы и тайны фонда Biz Birgemiz

Кто такая Перизат Кайрат?

25 июля 2025 года в Астане завершился громкий судебный процесс по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Их обвинили в мошенничестве и хищении 3,5 млрд тенге.

Суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы, а Гайни Алашбаеву – к 7 годам, с учетом ее возраста. Обе женщины свою вину не признали. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать приговор. Статьи, по которым вынесено наказание, относятся к категории тяжких преступлений.

Что же на самом деле стоит за «делом Кайрат»? Виновны ли молодая девушка и ее мать? Какие тайны и чьи имена скрывает это расследование? С какими трудностями столкнулось следствие? И, наконец, кто она – Перизат Кайрат: наивная благотворительница, не справившаяся с отчетностью, или расчетливая мошенница, ставшая жертвой собственной алчности?

Аккаунт Перизат Кайрат в Instagram можно считать образцом визуального гламура. Ярко, дорого, безупречно. Роскошные букеты, кадры на фоне Бурдж-Халифы и Центрального парка в Нью-Йорке.

Кадр из видео

Идеальный пробор, высокий лоб, уверенность во взгляде. Скромный casual-образ на фоне ящиков с гуманитарной помощью, видео у самолета, отправляющегося «по благотворительным делам». А потом – снова цветы, маленькие собачки и фирменные пакеты Cartier. Казалось, перед нами человек, который не забывает о тех, кому плохо, кто нуждается в помощи.

И вдруг – как гром среди ясного неба. Глава благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат арестована. Ей предъявлено обвинение в хищении 3,5 млрд тенге, собранных под предлогом благотворительности.

Под следствием оказалась и мать Перизат Кайрат. В приговоре указано, что она предоставляла собственные банковские счета для размещения похищенных средств и содействовала дочери в обмане граждан, пожертвовавших деньги на благотворительность.

– В ходе оперативной проверки финансовой деятельности общественного объединения Biz Birgemiz были выявлены факты нецелевого использования денежных средств, собранных под видом оказания благотворительной помощи, – рассказал старший следователь 3-го следственного управления следственного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу Ердаулет Жакып.

Кадр из видео

Расследование проводил Центральный аппарат Агентства по финансовому мониторингу, надзор за законностью обеспечивала Генеральная прокуратура. Дело рассматривалось в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

33-летняя уроженка Актобе Перизат Кайрат стала известна весной 2024 года, когда из-за резкого подъема уровня воды в реках Урал, Тобол, Иртыш и Эмба Казахстан столкнулся с масштабными наводнениями.

Паводок в Казахстане затронул западные и северные регионы страны. Со своей страницы в Instagram блогерша критиковала власти и пожаловалась на отсутствие помощи пострадавшим. Однако вскоре пост был удален.

Позже Перизат Кайрат извинилась, в ее аккаунте регулярно стали появляться публикации из затопленных районов. В одном из видео она обратилась к руководству банков с просьбой предоставить пострадавшим отсрочки по кредитам.

Так Перизат зарабатывала общественный кредит доверия.

История Перизат Кайрат

Весной 2024 года Перизат Кайрат выступила с призывом направлять все пожертвования исключительно на счета фонда Biz Birgemiz. Идея выглядела благородной – упорядочить хаотичные переводы неравнодушных граждан и сосредоточить помощь в одном месте.

Для этого были открыты счета в крупнейших банках страны, куда сердобольные казахстанцы массово переводили деньги. Всего на помощь пострадавшим от паводков собрано 2 млрд 860 млн 47 тыс. 926 тенге. На эти средства фонд закупил надувные моторные лодки для жителей Западно-Казахстанской области, юрты и генераторы для Костаная, продовольствие и технику для Уральска.

Кадр из видео

Возникает закономерный вопрос: в чем криминал? Популярная блогерша с безупречной репутацией собирала средства и направляла их нуждающимся. Что же пошло не так? Чтобы понять это, нужно вернуться к событиям 2018 года.

Именно тогда, в 2018 году, благотворительный фонд Halyk запустил интернет-платформу Birgemiz.kz для безвозмездного финансирования социальных проектов.

Наибольшую популярность она получила весной 2020 года, когда в период пандемии COVID-19 через нее оказывалась помощь населению под лозунгом Biz birgemiz («Мы вместе»). В сентябре 2021 года Перизат Кайрат решила создать собственное общественное объединение и использовать в названии уже известный и вызывающий доверие среди населения лозунг – Biz Birgemiz.

– В 2020 году, во время пандемии, Перизат активно работала волонтером, помогала нуждающимся и изнутри изучила работу общественных объединений. По ее наблюдениям, такие организации не предоставляли отчетность и не уплачивали налоги. Освоив внутренние механизмы этой системы, в дальнейшем она зарегистрировала собственное общественное объединение, – подчеркнул следователь Ердаулет Жакып.

Согласно закону, общественное объединение создается по инициативе не менее трех человек. Перизат Кайрат оформила протокол №1 учредительного собрания организации Biz Birgemiz, включив в него имена знакомых волонтеров.

В документе был утвержден устав, сформированы органы управления, а президентом назначена сама Кайрат. После этого в протоколе были подделаны подписи других участников, и бумаги направили в Департамент юстиции. Однако 1 октября 2021 года в регистрации фонда было отказано – из-за схожести названия с уже существующим юридическим лицом.

4 октября Кайрат вновь подделала подписи в протоколе №1, изменила название на Biz Birgemiz Kazakhstan 2030 и повторно подала документы. В качестве юридического адреса был указан объект, где фактически находился компьютерный клуб.

На этот раз общественное объединение было зарегистрировано. Согласно уставу, его целями значились развитие и популяризация волонтерства, а также участие в благотворительной деятельности.

Кадр из видео

– Перизат сама говорила о том, что ее работа поставлена так, что когда происходит какая-то активность, тогда она и подключается. Из-за этого она не берет зарплату и не содержит штат, – рассказал сооснователь и президент фонда Asar Ume Асхат Нурмашев.

Зачем люди занимаются благотворительностью? На это, как правило, есть множество причин. Во-первых, это простое желание помочь тем, кто нуждается внести вклад в развитие общества. В этом случае человеком движет альтруизм, сострадательность, доброта. Зачастую это говорит о высокой культуре и нравственности человека.

Вторая причина – это желание получить уважение и одобрение, авторитет в глазах общественности. Кому же не хочется выглядеть высококультурным и нравственным, чтобы повысить самооценку, приобрести важность и значимость.

Еще одна причина – эмоциональное удовлетворение от осознания того, что сделанное помогает другим. Человек чувствует себя лучше, зная, что внес свой вклад в улучшение жизни людей.

Сейчас трудно сказать, по каким причинам Перизат выбрала именно волонтерство. Очевидно одно – к своей цели, созданию фонда она шла настойчиво и упорно.

– Сами казахстанцы исконно близки к теме благотворительности. Это основа нашего менталитета, системы ценностей. Когда харизматичный человек заявляет о благих делах, то люди с похожими намерениями откликаются, становятся бустом для него. Это привлекло тысячи людей, которые предрасположены к добру исторически, – отметил А.Нурмашев.

Биография, окутанная тайнами

Известная как волонтер, бизнес-леди и инфлюенсер, Перизат Кайрат родилась в Актобе в июле 1991 года. Школу окончила в Актау, а в 2015 году переехала в Астану.

Сведения об ее образовании противоречивы. По словам самой Перизат, она является выпускницей Ноттингемского университета по специальности «бизнес-менеджмент». В июле 2024 года на ее странице в Instagram появилось сообщение, что она стала студенткой Кембриджа.

Кадр из видео

Однако документы, представленные суду, показывают иную картину: в 2006 году Перизат поступила в колледж искусств в Актау на факультет хорового дирижирования, окончила лишь первый курс, и на этом ее образовательная история заканчивается. Таким образом, образование у нее имеется, но неоконченное среднее специальное.

Это не единственный случай, когда сведения ее автобиографии расходились с реальностью. Так, Перизат утверждала, что работала в зарубежных компаниях и вела успешный семейный бизнес по поставкам мясной продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Эта страна еще не раз всплывет в истории о судьбе казахстанской «волонтерки».

А пока вернемся к событиям 2021 года. В октябре общественное объединение Biz Birgemiz Kazakhstan 2030 во главе с Перизат Кайрат было официально зарегистрировано. Новоиспеченный президент фонда приступила к поиску тех, кто нуждался в благотворительной помощи.

– К Перизат вышли сотрудники, работники общественного объединения Batyr в Акмолинской области. На то время у них было помещение, которому требовался капитальный ремонт. Она встретилась с руководителями данного фонда и обещала оказать благотворительную помощь в постройке реабилитационного центра. Однако после сбора строительство не было даже начато. Работники фонда не раз обращались к Перизат, чтобы выяснить, в чем заключалась проблема. Однако ответа так и не получили, – рассказал Е.Жакып.

Было решено провести благотворительный аукцион с привлечением казахстанских знаменитостей. С 17 ноября 2021 года блогерша в соцсетях обратилась к неравнодушным гражданам с призывом оказать помощь в проведении мероприятия. 27 ноября 2021 года на полученные деньги госпожа Кайрат провела в ресторане-гостинице Sheraton в Астане аукцион под предлогом сбора денежных средств для строительства реабилитационного центра в Целиноградском районе Акмолинской области.

Мероприятие прошло пышно и достойно. В нем приняли участие популярные артисты, казахстанские селебрити, а для демонстрации искренности намерений – дети с инвалидностью и их родители. Во время аукциона Перизат Кайрат вручила от своего имени двум нуждающимся семьям ключи от квартир, полученных от спонсоров.

– Было проведено одно мероприятие в Астане на «Барыс-Арене». Также в этом мероприятии выступали знаменитые личности. Были собраны денежные средства для строительства, ремонта и покупки тренажерных аппаратов. Однако все денежные средства были использованы Перизат Кайрат на свои личные нужды, – поделился Е.Жакып.

Куда тратила деньги Перизат Кайрат?

В результате проведенного аукциона на строительство реабилитационного центра было собрано 12 млн 600 тыс. тенге.

Однако в своих соцсетях президент фонда Biz Birgemiz озвучила другую сумму – 48 млн тенге. Более того, она заявила, что передала фонду, занимающемуся реабилитацией детей с тяжелыми заболеваниями, здание стоимостью 100 млн тенге в качестве благотворительного подарка. Как позже установило следствие, такого помещения не существовало.

Далее, по данным расследования, собранные средства начали использоваться в личных целях. Уже через два дня после аукциона, 29 ноября, Перизат Кайрат вылетела в Объединенные Арабские Эмираты. Проживание в гостиницах Attana Hotel Dubai и Habtoor Palace Dubai, поездки на такси, посещение ресторанов и покупки в бутиках Gucci и Tommy Hilfiger обошлись ей в 1 млн 897 тыс. 476 тенге.

28 декабря 2021 года, Перизат Кайрат арендовала автомобиль Toyota Camry у ИП «Капитал Рент Акар», оплатив 600 тыс. тенге со счета в ForteBank – того самого, на который поступали пожертвования от граждан Казахстана. Дети с особенными возможностями нуждались в помощи, должны были получить лечение. А Перизат Кайрат использовала эти деньги на свои «нужды».

Кадр из видео

– Это было сделано все топорно, безналичный перевод, он везде фиксируется, – рассказал старший помощник прокурора города Астана Арман Кизикен.

Какую роль играла в этой схеме играла Гайни Алашбаева?

Блогер и предприниматель Олжас Садык подчеркнул, что самоуверенность Перизат Кайрат не имеет пределов.

Кадр из видео

– Несмотря на то что все факты были налицо и подробно изложены, человек продолжал отрицать вину. Говорил: «Это не люкс, это все подделка». Я ответил: «Правда? В Dubai Mall, в официальном бутике Jimmy Choo продают фейки? – отметил О.Садык.

Новый год Перизат Кайрат встречала в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с матерью, Гайни Алашбаевой. На ее личный счет регулярно поступали переводы с благотворительного счета, известного всей стране.

Новогодние каникулы матери и дочери продлились до 13 января 2022 года. За это время со счета фонда было потрачено 1 млн 587 тыс. тенге на оплату авиабилетов FlyDubai, ресторанов и такси – не считая ранее обналиченных сумм.

В итоге сбор средств на строительство реабилитационного центра принес Перизат Кайрат и ее матери незаконный доход в размере 21 млн 600 тыс. тенге.

– У Перизат Кайрат и ее матери не было законных источников дохода, которые могли бы объяснить приобретение дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши и недвижимости. В ходе следствия мы проанализировали банковские выписки и установили, что основной поток средств переводился с расчетных счетов фонда на личные счета Перизат и ее матери. До этого мать занималась субарендой квартир – снимала жилье на месяц и пересдавала посуточно. Она с самого начала знала о создании дочерью фонда и поддерживала ее деятельность. При этом осознавала, что у Перизат не появилось новых источников дохода. Кроме того, Перизат использовала ее банковские счета для обналичивания поступавших на фонд денег, – рассказал Е.Жакып.

Кадр из видео

Тема помощи детям оказалась весьма прибыльной. Весь 2022 год бизнес-леди посвятила этому «благородному» делу. Перизат регулярно рассылала письма в крупные компании и банки с просьбой перечислить конкретные суммы «на помощь детям». Она лично встречалась с руководителями предприятий, демонстрируя презентации и отчеты о якобы эффективной благотворительной деятельности. С мая 2022 по октябрь 2023 года на счет в Forte bank поступило 105 миллионов 144 тысячи 750 тенге от казахстанцев и различных организаций.

– Поскольку дело связано с хищением денежных средств, собранных под видом благотворительности, мы столкнулись с определенными трудностями в суде. Не все потерпевшие изначально выразили готовность участвовать в процессе. Некоторые утверждали, что перечисляли деньги добровольно, на безвозмездной основе. Поэтому нам предстояло доказать, что их средства, заработанные честным трудом, были переданы под влиянием обмана со стороны Перизат. Впоследствии именно эти деньги стали источником финансирования ее роскошной жизни. Считаю, что в суде это было доказано, – отметил А.Кизикен.

Конечно, не все собранные средства были присвоены Перизат и ее матерью. К примеру, 20 июля 2022 года благотворительница действительно приобрела 10 комплектов спортивных костюмов, 10 рюкзаков и 10 пар носков. Щедрый жест, если не знать, что остальные деньги – все, что осталось от полученных 100 миллионов – были обналичены или переведены на личные счета.

Мать Перизат за этот год, прошедший под лозунгом помощи детям, получила переводов на сумму 37 миллионов тенге. Сама Перизат потратила 3 миллиона 290 тысяч тенге в стоматологии «Анельден» на лечение зубов. В итоге тема детской благотворительности принесла матери и дочери более 126 миллионов тенге. Солидная сумма, хотя до трех миллиардов еще далеко. Но это лишь начало истории.

«Миллионы в клетчатых сумках», «Элитное жилье вместо помощи пострадавшим», «Перестала выходить на связь после перевода денег» – такие заголовки заполнили казахстанские медиа летом этого года. Громкий процесс над молодой девушкой и ее пожилой матерью потряс общественность не только масштабом мошенничества, но и самим фактом: судебная система впервые столкнулась с делом о злоупотреблениях в сфере благотворительности.

Уголовное дело Перизат Кайрат насчитывает 109 томов. Вместить всю эту информацию в один выпуск передачи не представляется возможным. О тайнах, громких именах, подводных камнях, с которыми пришлось столкнуться следствию будет рассказано во второй части, посвященной этому громкому уголовному делу.