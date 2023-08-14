История одной фотографии, или как вышел первый репортаж «Казинформа» с космодрома Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – «Опять двойка» - так назывался первый материал с космодрома Байконур корреспондента МИА «Казинформ», который был опубликован в газете «Казахстанская правда» тридцать лет назад, в августе 1993 года. В то время главное информационное агентство страны называлось КазТАГ, которое позже было переименовано в «Казинформ».

В репортаже со №2-ой площадки космодрома, именуемой Гагаринским стартом, корреспондент КазТАГ, назначенный буквально за несколько дней до запуска, рассказал об очередном космическом событии. Обычно такие официальные сообщения о пусках с космодрома Байконур готовило Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Теперь же, в условиях обретенного Казахстаном суверенитета и нового статуса Байконура, как собственности Республики Казахстан, появилась необходимость собкора на космическом комплексе.

О том, как был создан корреспондентский пункт «Казинформа» на космическом комплексе «Байконур», рассказала журналист Сара Кабикызы, ныне внештатный корреспондент нашего агентства.

В то время обстановка была очень сложной и в городе, и на космодроме. После полета первого казахского космонавта республика под личным руководством Президента страны начала активное вхождение на Байконур. Административный центр космодрома город Ленинск получил тогда статус города республиканского значения, а прилегающие к нему поселки Торетам и Акай вошли в состав города.

Тогда и появилась возможность многим нашим соотечественникам увидеть космодром, показать закрытый режимный объект для казахстанской прессы.

По инициативе пресс-секретаря Президента Казахстана Сейтказы Матаева летом 1993 года на космодром приехала большая делегация казахстанских журналистов во главе с председателем Союза журналистов Казахстана Камала Сейтжановича Смаилова. В то время я работала пресс-секретарем главы администрации, возглавляла местное отделение Союза журналистов Казахстана и с радостью встречала коллег, впервые увидевших космодром.

Прямо на стартовом комплексе был проведено выездное заседание Союза журналистов Казахстана.

Началось формирование государственного органа Казахстан по космической деятельности. 25 февраля 1993 года Указом Президента РК Агентство космических исследований Казахской ССР было преобразовано в Национальное Аэрокосмическое агентство (НАКА) Республики Казахстан. Генеральным директором НАКА РК назначается первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. А на Байконуре было создано управление НАКА «Космодром Байконур» под руководством Меирбека Молдабекова. А в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов к своему первому космическому полету продолжал наш земляк Талгат Мусабаев.

Слушая все эти новости, директор КазТАГа Амангельды Ахметалимов, который был в составе делегации Союза журналистов Казахстана, предложил мне стать собственным корреспондентом агентства на Байконуре. «Надо рассказывать о нашем уникальном космодроме, нашей земле, которая стала родиной мировой космонавтики, людях, которые живут и работают здесь, создают казахстанский космос», - сказал Амангельды Ахметалимович.

На фото тридцатилетней давности в кругу казахстанской делегации - начальник Центра подготовки космонавтов Петр Ильич Климук, который недавно отметил свое восьмидесятилетие и всегда с особой благодарностью относится к Байконуру - космической гавани Земли.

Так был создан корреспондентский пункт «Казинформ» на Байконуре. Впереди нас ожидало много событий, которые повлияли на судьбу Байконура… И главная информационная лента страны «Казинформ» с того времени всегда была в курсе новостей первого космодрома мира.