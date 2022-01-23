История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Недавние беспорядки в стране показали, что люди могут запросто уничтожить созданные десятилетиями объекты, в то же время среди них нашлись смелые граждане, отвоевавшие у бандитов и мародеров свой родной очаг. Эта обнадеживающая история, которая произошла с жильцами одного из многоэтажных домов в Алматы, демонстрирует, что сила – в единстве, и никто не имеет права нарушать покой дома, где живут мирные граждане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель Фонда содействия профессиональным СМИ Сакен Бельгибаев на своей странице в Facebook поделился историей, произошедшей в Алматы во время январских событий. Она связана с многоэтажным домом на проспекте Назарбаева, 220/3. В этом доме располагаются несколько ресторанов, которые при беспорядках разгромили мародеры. Однако разгромом одного ресторана история не завершилась. Бандиты начали поджигать газовое оборудование, были не против взорвать многоэтажный дом в центре города. Тогда в здании оставалось немного мужчин: кто-то находился на работе, кто-то уехал проведать близких в январские каникулы.

Всю ношу на себя взяли женщины, бабушки и дедушки и местный дворник Арлан-ага.

«5 января, утром, все было как обычно. Мы прогулялись по центру города. Это был обычный день. Однако в обед снова начался митинг. Выглянула на балкон: заметила около ста курсантов, у них не было оружия, это молодые худенькие ребята. Мне так стало страшно за них. Внезапно к ним подбежала толпа, двое-трое из них сняли с курсантов каски, щиты. А курсанты убежали. Эти люди сильно отличались от обычных митингующих. Если составить портрет мирного митингующего, это интеллигентные люди, с политическими требованиями, идейные люди. А здесь было ощущение, что их выпустили из тюрьмы. Я очень переживала, не хотелось, чтобы проливалась кровь. Выглянула на балкон, открыла окно и начала кричать: «Расходитесь, вас ждут дома». Вдруг один из митингующих прицелился на меня ружьем и начал угрожать. Затем они подожгли акимат», - рассказала очевидица Камила Айткалиева по телефону корреспонденту «Казинформа».

По словам женщины, к вечеру к ним постучались в дверь соседи, сообщив о том, что мародеры подожгли подвал дома.

«Под нами располагались шесть ресторанов. Мы захватили ценные вещи, документы, вышли на улицу, чтобы узнать о произошедшем. Было уже темно. Руководство ресторана не приехало. Мы старались открыть двери ресторана. У нас началась истерика. Начали звонить пожарным, просить помощь. Наша соседка выбежала к митингующим, попросила пропустить их пожарную машину, потому что горел жилой дом. Однако митингующие наотрез отказались, поэтому соседка попросила митингующих помочь потушить пожар. Трое ребят пришли оказать помощь. Мы побежали домой, набрали воды. А из ресторана вышел к нам мародер со спиртным напитком в руках. Увидев нас, он сказал отдать ему ведро, якобы не разрешает тушить пожар. Но что мы плохого им сделали? Попросила не трогать наш дом, на что мародер ответил «пусть горит». Я ударила его по лицу. После чего он ушел в другую сторону», - рассказала Камила Айткалиева.

Жильцы пытались открыть дверь ресторана. После ряда попыток им все же удалось зайти внутрь. К ним подключился местный дворник Арлан, который надел противогаз, сам оказался в огне, начал тушить. Он участвовал в каждом процессе, много раз рисковал собой, невзирая на опасности. Жильцы даже называют его «наш Терминатор, наш герой».

Благодаря сплоченности, отваге жильцов и смелости местного дворника многоэтажный дом в центре южной столицы был спасен от рук мародеров.