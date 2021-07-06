История Нур-Султана - новая страница успехов в становлении современного Казахстана - Посол РК в Румынии Нурбах Рустемов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечают День столицы. С 1997 года столицей является Нур-Султан (до 2019 года переименованный в Астану), а 18 июля 2008 года Правительство Казахстана одобрило законопроект, согласно которому День столицы стал государственным праздником. Нур-Султан считается «городом, построенным для будущего», с впечатляющей современной архитектурой и активной социально-экономической жизнью. По случаю Дня столицы Казахстана Его Превосходительство г-н Нурбах Рустемов, Посол Республики Казахстан в Румынии, любезно ответил журналисту румынской газеты Gândul на несколько вопросов об этом государственном празднике и городе, который, как говорят туристы, сияет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Румынии.

- Ваше Превосходительство, как мне известно сегодня, 6 июля в Казахстане отмечается День столицы. Нур-Султан это молодая современная столица и широко известна благодаря своему динамичному развитию. Расскажите подробнее об этом?

- Вы правы, нашей столице - городу Нур-Султану, 6 июля исполняется 24 года. Тем не менее, за этой датой кроется богатая история. Я бы хотел начать с того, что идея создания новой столицы Казахстана принадлежит Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. По сути, история столицы – это новая успешная страница в становлении современного Казахстана.

За этот короткий по историческим меркам срок новая столица обрела статус общенациональной идеи, стала символом независимости и глобального успеха молодого государства, в первую очередь для нас самих же – граждан Казахстана.

День празднования столицы, 6 июля – это годовщина принятия Парламентом решения о переносе столицы.

Динамика развития города впечатляет. Так, уже на сегодняшний день доля Нур-Султана в республиканском объеме привлеченных инвестиций достигла 10%, а доля валового регионального продукта города в экономике республики – 10,2%.

- А чем именно, по Вашему мнению, город Нур-Султан так привлекателен для туристов и иностранных инвесторов?

- Во-первых, Нур-Султан – это город, где проявились возможности современной архитектуры. Всемирно известные архитекторы воплощали здесь в реальность свои лучшие проекты. Плацдармом для всего этого стал левый берег города, который разделяется рекой Есиль. За 24 года на необжитой территории, где раньше колосилась высокая степная трава, стали возводить впечатляющие архитектурные сооружения. Отмечу главный символ новой столицы, ее своеобразную «визитную карточку» - комплекс «Байтерек».

Во-вторых, в столице на регулярной основе проходят события международного значения, например, съезды лидеров мировых и традиционных религий и Астанинский экономический форум.

Кроме того, в Нур-Султане прошел исторический саммит ОБСЕ, состоялись юбилейные саммиты ШОС и ОИС, а в 2017 году -международная выставка EXPO.

В-третьих, удобное расположение в центре Евразийского континента делает столицу Казахстана экономически выгодным транспортным, коммуникационным и логистическим центром, своеобразным транзитным мостом между Европой и Азией.

В-четвертых, я бы хотел отдельно отметить деятельность Международного финансового центра «Астана», который играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов.

Все это, по-моему мнению, способствует узнаваемости Нур-Султана и придает важное значение его международному имиджу. Я с удовольствием приглашаю Вас посетить нашу столицу и увидеть все наши красоты своими глазами.

- Господин Посол, безусловно, в этом году самое значимое событие – это 30-летний юбилей Независимости Казахстана. Однако, мы бы хотели узнать, какие еще важные даты отмечает Казахстан в этом году?

- Благодарю вас за вопрос. Действительно, в текущем году мы придаем особое значение празднованию Независимости нашей Республики. Наряду с этим, в текущем году в рамках юбилея Независимости в Казахстане на республиканском уровне празднуются юбилеи ряд важных исторических личностей – легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова, известного общественного деятеля Алихана Букейханова, поэта Жамбыла Жабаева и др.

Как не раз говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «донести богатое наследие выдающихся личностей до нашей молодежи и всего мира - наша обязанность».

В этом контексте, хотел бы отметить, что несмотря на огромную работу по осмыслению собственной истории, проделанную за годы Независимости, Казахстан продолжает эту деятельность.

В Румынии, конечно же, также имеются свои выдающиеся исторические личности во всех областях. В литературе – это поэт Михай Эминеску, в дипломатии – Николае Титулеску, в сфере музыки – композитор Джордже Энеску, в науке – Анри Коанда и много др.

Именно благодаря таким людям, наши народы могут ближе ознакомиться с историей и культурой друг друга.

- Ваше Превосходительство, а какую работу в этом направлении ведет Посольство?

- Посольство ведет активную работу по укреплению культурных связей и развитию двусторонних отношений в широком смысле.

Свидетельством тому является ряд важных проектов, которые уже были реализованы. Так, например, в сентябре прошлого года, при поддержке румынских властей, мы открыли бюст великого казахского поэта и философа Абая. В свою очередь, в Нур-Султане, в одном из центральных мест города, также был открыт сквер «Бухарест».

Между тем, хотел бы отметить, что у нас есть и будущие проекты, которые, мы надеемся, сможем успешно реализовать и, впоследствии, поделиться с вами радостными новостями.

- Господин Посол, 9 июня исполнилось ровно 2 года со дня избрания Президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Расскажите, как можно охарактеризовать этот период?

- Я бы хотел охарактеризовать этот период словами самого Президента Касым-Жомарта Токаева – это «Преемственность. Справедливость. Прогресс».

За 2 года своего президентства Касым-Жомарт Токаев провел ряд важных реформ. Одним из главных событий этого периода для наших соотечественников стало решение по досрочному снятию пенсионных накоплений. Поступательно увеличивается размер заработной платы учителей и медицинских работников.

Кроме того, Глава государства принял ряд политических реформ. Так, например, снижен порог для прохождения в законодательный орган с 7% до 5%, появилась 30% квота для женщин и молодежи. Наряду с этим, внедрены прямые выборы акимов (мэров) сельских округов, принят закон о митингах, был подписан Закон «О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену сметной казни» и многое другое.

Реформы коснулись и сферы бизнеса. Введены моратории на проверки МСБ, появились налоговые послабления.

На контроле Главы государства находятся вопросы экологии. По его инициативе ужесточено наказание за вырубку краснокнижных деревьев, а промышленные гиганты начнут платить огромные штрафы за загрязнение воздуха.

Казахстан, как и весь мир, столкнулся с пандемией COVID-19. В этой связи, необходимо отметить, что под руководством Главы государства Правительство адаптировалось к кризисным условиям, и работает на смягчение его последствий в полную силу.

К настоящему времени проделана огромная работа, которая и сейчас позволяет ощутить позитивные результаты. Вместе с тем, перед Правительством стоят амбициозные задачи, которые еще предстоит реализовать.

- Говоря о пандемии COVID-19, нам известно, что Казахстан изобрел собственную вакцину QazVac и успешно применяет ее у себя в стане. Рассматривает ли ВОЗ одобрение этой вакцины и планируете ли вы ее экспорт в другие страны?

- Да, действительно, мы рассматриваем возможность экспорта отечественной вакцины, как только получим одобрение ВОЗ.

В конце мая с.г. Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу в формате видеоконференции с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. В настоящее время вакцина QazVac проходит процедуру одобрения.

В свою очередь, 16 июня 2021 года в ходе своего выступления на церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям Глава государства заявил, что Казахстан будет готов предоставить свою вакцину странам ОИС в качестве гуманитарной помощи. Также Казахстан готов рассмотреть возможность производства QazVac в других странах ОИС.

Более того, с 15 июня в Казахстане ведутся клинические исследования второй отечественной вакцины - субъединичной вакцины QazCoVac-P на основе искусственно синтезированных белков коронавируса SARS-CoV-2. Субъединичные вакцины, подобно инактивированным вакцинам, не содержат живых компонентов патогена и являются очень безопасными.

- Господин Посол, нам известно, что 2 июля в Казахстане отмечался ваш профессиональный праздник – день дипломатической службы. Напоследок, расскажите об истории становления дипломатической службы, как дипломат с богатым опытом, стоящий у его истоков зарождения.

- Благодарю вас за лестные слова. Действительно, я начал свою службу, как мне теперь кажется, в далеком, 1992 году. После развала СССР, Казахстан начал выстраивать новые отношения с другими странами и нуждался в высококвалифицированных кадрах, владеющих иностранными языками.

После обретения Независимости, перед Елбасы и всеми гражданами страны стояла большая и амбициозная задача, которая могла быть достигнута лишь упорным и кропотливым трудом. Мы были вынуждены начинать практически все с нуля.

За годы Независимости, благодаря мудрому руководству Елбасы, Казахстан сумел избежать многих «подводных камней». Иными словами – Казахстан выстроил сбалансированную многовекторную внешнюю политику, основанную на дружественных и взаимовыгодных отношениях с иностранными партнерами.

В свою очередь, являясь кадровым дипломатом, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес огромный вклад в развитие дипломатической службы, и наши коллеги это прекрасно помнят и ценят.

Сам праздник отмечается с 2009 года, когда Президент Республики Казахстан своим указом включил в перечень официальных профессиональных праздников День дипломатической службы.

- Господин Посол, благодарим Вас за содержательное интервью и дружественную атмосферу. Желаем вам дальнейших успехов!

- Благодарю и до новых встреч!