История края – история страны: как в Жамбылской области сохраняют наследие предков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Годы независимости в Казахстане стали временем активного обращения к историческому прошлому страны, к своим корням, ведущим в глубины веков. О том, как в Жамбылской области изучают, сохраняют и приумножают историческое наследие - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Кладезем исторических событий называют междуречье Шу и Таласа на современной территории Жамбылской области. Эта земля много веков назад стала центром развития этногенеза казахов. Именно здесь начиналась 550-летняя история Казахского ханства, провозглашенного в XV веке ханами Кереем и Жанибеком в урочище Жайсан (ныне – Шуский район).

В живописных оазисах у полукружья гор, по берегам полноводных рек на протяжении столетий возводилось множество городов на караванных тропах Великого Шёлкового пути. Один из таких городов - Тараз, испытавший за свою более чем двухтысячелетнюю историю периоды расцвета и упадка, разрушительных войн и возрождения. Город пережил множество переименований.

Самым первым письменным упоминанием о Таразе считаются записи очевидца, который вместе с многотысячной китайской карательной армией попал в город, основанный шаньюем Тезеком, в 36 году до нашей эры. В 568 году нашей эры Тараз упоминается в греческих источниках под названием Толоса (Талас) как один из пунктов Великого Шелкового пути в долине реки Талас. В эпоху процветания, X - XIII вв., появилось нынешнее название Тараз — «весы», «торговый город».

В византийских источниках второй половины VI века упоминается Тараз в связи с посольством византийского императора Юстиниана Великого. В это время Византия пытается заключить договор с Западно-Тюркским каганатом, и для этого византийский император отправляет свое посольство к западным тюркам. И именно в Таразе, столице тюркского кагана Дизабула, в 568 году принимали посла Византии Земарха Киликийского. Находившийся в составе посольства историк описал город как одну из резиденций западно-тюркских каганов и очень важный политический и торговый центр.

В VII веке Тараз стал уже становится крупным городом, игравшим важную роль на Великом Шелковом пути, часто упоминаемом в «маршрутниках» путешественников того времени, в древних хрониках и географических сочинениях. Здесь пересекались разные культуры, благодаря чему происходило взаимообогащение западных и восточных цивилизаций.

В 751 году Тараз завоевали арабы, с 766 года город вошел в состав владений карлуков, а в конце IХ века подчинился саманидам.

В IХ - Х веках подъему экономики и культуры Тараза способствовало его местоположение на торговом пути - в центре богатой земледельческой долины, рядом с серебряными рудниками в горах Таласского Алатау.

Наибольшего расцвета Тараз достиг в конце Х - ХI веков после завоевания Семиречья, Южного Казахстана и Средней Азии династией Караханидов. Тараз стал столицей одного из удельных владений нового государства. Были установлены стабильные торговые отношения между Центральной Азией и Византией по северному пути. Караваны из Исфиджаба, Отрара, Самарканда шли на Хорезм вдоль Аральского моря, переправлялись через Волгу, шли через северо-кавказские племена, пересекали Кавказский хребет в Причерноморье и далее в пределы Византии. Сохранились вещественные следы торговли с Византией - в Таразе найдены византийские золотые монеты VI – VII вв. н.э.

В средние века город собирал богатую дань с проходящих торговых караванов, развивал ремесла, культуру, искусства. Однако после XIII века, после разрушительных походов Чингис-хана, Тараз теряет былое могущество и на многие столетия погружается в запустение. И только в XIX веке возрождается под новым именем Аулие-Ата. В начале XIX века люди начали селиться близ могилы легендарного хана Карахана из династии Караханидов, прозванного «Аулие-Ата».

Сегодня Тараз — областной центр Жамбылской области с почти полумиллионным населением, крупный индустриальный и культурный центр южного Казахстана. В дни празднования 550-летия Казахского ханства, во время открытия в Таразе памятника республиканского значения - археологического парка «Древний Тараз», Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев указывая на объекты раскопок как доказательства существования на территории Казахстана высокоразвитой городской культуры, назвал Тараз «золотой нитью нашей истории».

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РГКП Государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза» - практически ровесник независимости. Главной задачей этой организации является сохранение богатого исторического наследия жамбылской земли.

В 1992 году в Казахстане принят Закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия», благодаря которому открывались историко-культурные заповедники-музеи, осуществлялся государственный учет памятников, их реставрация, продолжались археологические работы.

«Изучением, охраной и популяризацией и уникальных памятников истории и культуры по Жамбылской области занимается Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ежелгі Тараз ескерткіштері» Министерства культуры и спорта РК, организованный постановлением Правительства РК № 256 от 24 марта 1998 года - рассказал Нурлан Быкыбаев. - Нашему музею исполнилось 24 года, но за столь короткий срок собран богатый архив, уникальные исторические экспонаты».

Первым руководителем музея-заповедника «Памятники древнего Тараза», на протяжении двадцати лет, был известный казахстанский историк Такен Молдакынов.

В эти годы здесь успешно трудились Лидия Лукьянова, Зауреш Соппекова, Кулясан Наурызбекова, Нурторе Мерекеев, Болат Амиркулов. С 2018 года работу музея-заповедника возглавил Нурлан Быкыбаев.

В ведении музея-заповедника находятся 30 памятников республиканского значения, возведенные в разные исторические периоды, расположенные и в Таразе, и на территории Жамбылской области.

Это стоянки древних людей каменного века, курганные могильники сакского и уйсунского периодов, средневековые города и укрепления на трассах Великого Шелкового пути. Это мавзолеи - средневековые архитектурные «жемчужины» и сакральные объекты, одно из самых загадочных и интересных сооружений Акыр-тас. Это памятники градостроительства конца XIX - начала XX веков, монументальные памятники историческим личностям.

«Мы храним тысячи экспонатов, имеющих большую музейную ценность. Причем всё это не пылится по запасникам, а выставляется, популяризируется. Под эгидой программы «Рухани жаңғыру» сотрудники заповедника-музея, настоящие энтузиасты своего дела, организуют выставки не только для туристов, зарубежных гостей, но и выездные экспозиции в других городах Казахстана, а также для жителей районов нашей области. Всё это делается для того, чтобы рассказать о нашей древней истории казахстанцам, всему миру. В школах Тараза до введения режима карантина мы проводили выездные музейные выставки древних артефактов, обнаруженных при раскопках древнего городища. На передвижной выставке «Көне шаhaр жаухарлары» («Жемчужины древнего города») для детей были представлены бронзовые изделия, монеты, керамические изделия, фрагменты древних водопроводных труб, ювелирные изделия и многое другое. Дети могли не только видеть, но и прикоснуться к этим древним сокровищам, услышать рассказ об их истории. Ведь, по сути, наравне со школами и университетами, музеи всегда были и являются сейчас очагами культуры и образования, хранителями исторической памяти и источниками просвещения» - отметил Нурлан Быкыбаев.

Благодаря реализации государственной программы «Культурное наследие», на территории Жамбылской области с 2004 по 2008 годы отреставрировано 16 архитектурных исторических объектов. Возрожден облик таких выдающихся памятников, как мавзолеи Айша-биби, Бабаджи-хатун, Карахана, Даутбека, Шокай датка, мечетей Ушаральская, Караходжа, Наметбая и Абдыкадыра. Начались комплексные археологические исследования древних городищ, во множестве имеющихся на территории Жамбылской области.

Что касается самого крупного и исторически интересного городища Тараз, то здесь археологами вскрыты культурные слои VII – IX веков - времени, когда на этой территории располагались Тюркский, Тюргешский и Карлукский каганаты. Наиболее исследованным считается пласт эпохи караханидов XI – XII века, период расцвета Тараза как экономического, политического и культурного центра этого южного региона и важного звена на Великом Шелковом пути. Проводятся не только исследования, но и изучение, а затем музеефикация найденных артефактов.

«Ведь самое главное¸ чтобы всё найденное сохранить для истории, для наших потомков. Мы ставим задачу работать совместно с молодежью, привлекать молодых людей. Студенты исторических факультетов жамбылских вузов, которые по меморандуму проходят у нас практику, принимают участие и в субботниках по озеленению и благоустройству наших исторических объектов, помогают высаживать цветы и деревья. В рамках программы «Рухани жаңғыру» наш историко-культурный заповедник-музей реализует проекты благоустройства памятников истории и культуры республиканского значения», - продолжил собеседник.

За годы независимости на археологических объектах музея-заповедника отечественные археологи проводили обширную научно-исследовательскую деятельность. Открыты уникальные казахстанские археологические памятники - дворцовый комплекс Акыр-тас, городища Кулан, Мерке, Актобе, Нижний Барсхан, Туймекент и другие.

В 2014 году, после археологических исследований, сбора летописных данных, пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это городища Актобе-Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе, дворцовый комплекс Акыртас. Эти объекты расположены по маршруту древнего «Чанъань-Тянь-Шанского коридора Великого Шелкового пути», также вошедшего во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Более двух тысячелетий сеть маршрутов Великого Шелкового Пути, караванные тропы, проложенные в древности для вывоза шёлка из Китая, связывали Восточную Азию с Ближним Востоком и странами Европы. Бурное развитие Тараза в первую очередь связано с удобным географическим расположением. Город использовался как перевалочный пункт на Великом Шелковом пути. Здесь невольно пересекались разные культуры, благодаря чему происходило взаимообогащение цивилизаций Запада и Востока.

Великий Шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов, способствуя распространению торговли, новых технологий, культуры и искусства, религии, развитию взаимодействия между странами, людьми, культурами. Наиболее протяжённый участок Великого Шёлкового пути проходил через территорию Центральной Азии, включая Казахстан. Находясь в сердце Евразии, наша страна стала своеобразным мостом, соединяющим Европу и Азию.

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Основным объектом музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» является городище Тараз (І - ХІХ вв.) - памятник республиканского значения, вошедший в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, один из древнейших городов нашей страны. Это крупный средневековый городской центр, являющийся эталоном городской культуры.

Научные исследования древнего городища Тараз начались в 30-х годах ХХ века на месте центральной части города Аулие-Ата (прежнее название Джамбула - Тараза). В 1937 году ученые обратились к властям с просьбой создать здесь археологический заповедник и провести комплексные исследования. Но эти планы удалось реализовать только в начале XXI века.

В 2011 году в Таразе закрыли и перенесли Центральный рынок, существовавший на этом месте, возможно, сотни лет. По утверждению ученых, здесь под толщей асфальта скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет. И начались полномасштабные археологические раскопки древнего городища Тараз.

За время раскопок с 2011 по 2017 годы археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, баню-хаммам, водопроводную систему, два караван-сарая, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых и торговых строений. Обнаружен уникальный «золотой» клад.

Теперь над территорией раскопов сооружены защитные навесы, проложены экскурсионные пешеходные мостки. Одновременно здесь проводятся комплексные археологические и реставрационно-консервационные работы.

При поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и акимата Жамбылской области на территории городища Тараз создан единственный в Казахстане подобного рода историко-археологический комплекс «Древний Тараз», историко-культурное и научно-просветительское учреждение, призванное популяризировать историческое наследие, воспитывать уважительное отношение к памятникам истории и культуры. Открытие археологического парка «Древний Тараз» состоялось в 2015 году в канун празднования 550-летия Казахского ханства.

Археологи открыли для науки древний город Тараз как крупнейшее звено Великого Шелкового пути, политический центр первых государств Западно-Тюркского каганата, карлуков, тюргешей, столица государства Караханидов.

В 2018 году археологический парк «Древний Тараз» посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения, охватывающем период с І по ХІХ века, проинформировали о дальнейших планах. Президент ознакомился с найденными в ходе раскопок золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами. «Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе», – сказал тогда Глава государства.

Археологический материал, полученный в результате раскопок городища Тараз, составляет основную археологическую фондовую коллекцию музея-заповедника - более четырех тысяч единиц хранения, уникальные археологические находки периода расцвета древнего Тараза. Артефакты показывают, что в средневековом городе жили искусные мастера-ремесленники, изготавливавшие великолепные изделия из керамики, металла, стекла, кости. Купцы привозили разнообразные товары из стран Запада и Востока. Работал монетный двор, чеканивший монеты от лица таразских правителей. Редко какой средневековый город имел тогда свой монетный двор и выпускал монеты. В таразских караван-сараях останавливались путешествовавшие ученые и мастера-ремесленники, обогащавшие культуру края. И сегодня археологические находки раскрывают нам тайны прошлых времен, демонстрируют уровень развития культуры, науки и ремесел средневекового Тараза.

«Научные сотрудники нашего музея-заповедника публикуют свои статьи в средствах массовой информации, на музейных информационных порталах, участвуют в телевизионных и радиопрограммах, выступают с докладами на республиканских конференциях и семинарах, организуют передвижные тематические выставки, выпускают научную литературу, брошюры, путеводители, буклеты. В рамках программы «Рухани жаңғыру» историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» реализует проекты благоустройства памятников истории и культуры республиканского значения. Благоустраивается старинный сквер близ мавзолея Карахана в историческом центре Тараза. Это то место, где в XIX веке началось возрождение нашего города. Преобразится и мавзолей Айша-биби, находящийся в 18-ти километрах от Тараза в селе Аса Жамбылского района - «жемчужина средневекового зодчества». Наша история - древняя, богатая, до конца не изученная, предстоит много работы по изучению наших корней, истоков казахского народа», - подчеркнул Нурлан Быкыбаев.

Отметим, что на территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыр-тас.

В числе находящихся на территории Жамбылской области бесценных памятников минувшей истории называют городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, а также городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе.

Главным приоритетом развития туризма в регионе сегодня является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути.



