«История Казахстана» презентована на литовском языке в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана провело презентацию книги «История Казахстана», переведенной на литовский язык, в Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии, приуроченном 30-летию Независимости Казахстана, приняли участие депутаты Сейма, представители министерства иностранных дел, деловых и академических кругов, почетные консулы Казахстана, деятели культуры и казахстанские студенты.

Посол РК Виктор Темирбаев в своей приветственной речи отметил, что это знаковое событие в казахстанско-литовских культурных отношениях. Литовские читатели смогут узнать об истории казахского народа с древнейших времен до наших дней, а также о его борьбе за свою свободу и независимость. Дипломат ознакомил гостей с успехами страны за три десятилетия, которые были достигнуты благодаря деятельности Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, курс которого сейчас продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В своем видеообращении автор книги, директор Института истории государства Министерства образования и науки РК Еркин Абиль отметил, что основная цель этого издания - ознакомить широкий круг читателей с историей цивилизации Великой степи.

По его словам, в последние годы руководством республики уделяется большое внимание научному изучению различных аспектов истории Казахстана.

Руководитель издательского дома «Жара» Рамуте Жандариене в своей речи подчеркнула общие связи в истории народов двух стран.

«Литву и Казахстан сблизили исторические события - многие литовцы были депортированы в Казахстан в советское время. Мы всегда помним об этом и высоко ценим помощь казахского народа в самый сложный период для литовского народа», - сказала она.

Посольство Казахстана выразило благодарность издательскому дому «Жара» и ее руководителю за оказанное содействие в переводе книги на литовский язык и ее публикацию. Книга будет направлена в библиотечные фонды ведущих литовских университетов и центральные городские библиотеки Вильнюса, Клайпеды и Каунаса.

Литовская национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса — крупнейшая в Литве научная библиотека, государственное хранилище литовских и зарубежных документов. Выполняет функции парламентской библиотеки, депозитной библиотеки Европейского союза, Всемирного банка, МАГАТЭ и ряда других международных организаций.



