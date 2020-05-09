История фронтовой любви ажеки Анны

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Великой Победы многие из нас вспоминают родных людей, воинов, благодаря которым мы встречаем 75-ю мирную весну 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ». Среди знаменитых космонавтов, ветеранов, тружеников космической гавани, с которыми мне довелось встречаться на Байконуре, как журналисту, история жизни девушки Ани Яковлевой из Псковщины, ставшей уважаемой невесткой рыбацкого аула Чумыш у станции Аральск, запомнилась мне навсегда.

«Айналайын, бақытты бол, бала-шағаңның қызығын көр», - с этих слов начался мой разговор с Анной Петровной, которая неторопливо, с милым акцентом давала свое благословение. Внимательный взгляд глубоких серых глаз, статная, высокая в свои 83 года, она с такой вдумчивостью рассказывала о своей жизни, как будто анализировала ее со всей строгостью.

…Летом 41-го года восемнадцатилетняя Аня Яковлева вместе со старшей сестрой уехала из родной деревни Поддубное в Псковской области в Финляндию, на заработки. В городе Алакурт строили мост, по которому впервые пошли поезда 17 июня. А через несколько дней началась война...

Линия фронта находилась в 16 км. Особым стратегическим объектом была железная дорога, ее и старались вывести из строя фашисты. Поэтому главной задачей путейцев в это время было восстановление разрушенной стальной магистрали. Тогда и выпало юной Анне Яковлевой совершить героический поступок. Осматривая пути, она, обученная специальным навыкам, заметила заложенную на рельсах мину. Обозначив опасный участок красными флажками, девушка побежала навстречу приближающемуся эшелону. С ходу запрыгнув на притормозивший поезд, Аня успела крикнуть: «Мина»! Помнит, как командир отдал четкий приказ: «Вася Селиванов, разминировать»! Так состав с военной техникой, танкистами, двумя спецвагонами был спасен. Машинист на радостях расцеловал юную путейщицу, а начальник поезда, пожав ей руку, сказал: «Обязательно доложу о вас самому Сталину».

Вспоминая военное прошлое, Анна Петровна сокрушалась: «Почему не спросила номер поезда, фамилию начальника, может быть, он действительно рассказал Сталину о том случае, и где-то до сих пор ждет Анну Яковлеву заслуженная награда»...

Фронт наступал, и в октябре 1941 года почти всех железнодорожных рабочих эвакуировали в Мурманск. Город был полностью разрушен, и однажды во время одной из воздушных тревог Аня со своей сестрой осталась под бомбами, не успев добежать до убежища. Сестра погибла, а Аню сильно контузило.

«Слышу, мужчина в белом халате говорит, что сердце мое в отличном состоянии, так что быстро поправлюсь. Так и получилось, через девять дней сняли гипс, вот только ухо с тех пор плохо слышит», - рассказывала Анна аже. В той войне Аня потеряла потеряла сестру, с которой приехала на чужбину...

Но главную награду в жизни, как считала сама Анна аже, она получила, когда встретила свою любовь в ту лихую военную годину на станции Мурманск. В одно из дежурств на станцию поступил тревожный сигнал: на железнодорожной линии обрыв. Дежурная по станции действовала настолько самостоятельно, оперативно и четко, что начальник станции решил лично поблагодарить дежурную. Этим начальником был прибывший из Казахстана молодой железнодорожник Купешбай Жарекесов, а дежурной - юная Аня Яковлева.

Опуская все подробности своей первой и единственной любви, Анна аже рассказывала, что после окончания войны она работала на руднике в местечке Полуозеро, близ Мурманска. И вот однажды пришел к ней Коля (Купешбай), и говорит: « Все, приехал за тобой!». Оказалось, время военной командировки закончилось, и без Ани военный железнодорожник возвращаться домой не собирался. Но отпускать такую ценную труженицу на руднике не хотели, поэтому молодоженам пришлось обратиться за помощью к железнодорожному прокурору. К сожалению, Анне Яковлевой так и не дали на руки трудовую книжку, да и хлебные карточки на 400 граммов ей пришлось вернуть. Она поехала вслед за мужем, поверив его обещаниям: «Я куплю тебе много верблюдов, коров, и будешь ты у меня богатая»... «И действительно, он выполнил свое обещание», - со слезами на глазах рассказывала Анна Петровна. У нее, жены начальника станции Чумыш, что в Аральском районе Кызылординской области, было большое хозяйство. Она вставала с рассветом, чтобы успеть подоить верблюдов и коров, перегнать стадо через железнодорожный переезд, через который в течении 12 часов проезжало 24 поезда. В 1946 году родилась дочка Мария. Аральские родственники: родители, брат мужа приняли русскую невестку хорошо. Анна, которую почему-то на свой манер называли Нюрой, быстро научилась казахскому языку. Не у всех в ауле был сепаратор, а у русской келин он всегда работал исправно, в доме всегда такой уют, порядок и чистота, что свекровь Несибели апа с удовольствием гостила у сына Купешбая.

Анна Петровна вспоминала, как стала мусульманкой: «Атам молда болды, келген соң, арам болады деп, некемізді мешітке апарып қигызды» и добавляла по русски: « Вы знаете, свою прошлую жизнь я помню как магнитофон, а вот что со мной произошло час, минуту назад, могу забыть». Из ее поучительных рассказов о том, как она стала казахской келинкой, трудных, послевоенных годах на станции Чумыш, стало ясно, что это было самое счастливое время в ее жизни. По канонам казахского этикета, она никогда никого из родственников не называла по имени, найдя для каждого ласковое обращение. С гордостью рассказывала Анна аже о том, что жили они в семье мужа сыто. Она никогда не сидела сложа руки, и за скотиной присматривала, и кизяк в степи собирала, а рыбу собственного копчения и молоко у нее проезжие пассажиры поездов покупали лучше всех, глядя на аккуратную и чистоплотную хозяйку. Не говоря о домашнем хозяйстве и пятерых детей, которые всегда были ее заботой.

Любое свое воспоминание Анна аже каждый раз завершала благодарностью супругу, который сдержал свое слово и подарил ей эту щедрую землю, бескрайнюю степь, настоящих родственников, любовь. Оставил все ей и ушел так рано... Купешбай долго и тяжело болел, а жена была единственной, кто не отходил от него ни на минуту, затем и на руках носила обессилевшего мужа. В тот день он попросил ее не уходить, сказал, пусть кто-то присмотрит за стадом. Оставшись наедине, взял жену за руку: «Знаешь, мне не раз говорили, русская она у тебя, не выдержит, смотреть за тобой не будет. Я благодарен тебе за все: ты была хорошей женой, любимой келин и примерной матерью. Ризамын саған»…

В 1971 году, когда умер муж, Анна Петровна осталась с маленькими мальчишками на руках. Старшие дочери выросли, окончили институты, сын Скендир учился в 7 классе, Малик - в 4-ом, Аскар только пошел в школу. Немало ей пришлось натерпеться, пока вырастила парней без отца. Однажды, видя заплаканную мать, сыновья подошли к ней и сказали: «Не плачь, мама, мы тебя будем всегда слушаться и никогда не подведем». Так и получилось. Анна аже улыбалась: «Слава Аллаху, каждый из них нашел свой путь в жизни». Вслед за детьми она переехала в Байконур в 1989 году и жила вместе с ними до последнего своего дня… 9 февраля 2006 года ветеран войны Анна Петровна Жарекесова ушла из жизни. Ушла тихо, приготовив завтрак сыну. Прямо в фартуке прилегла на свою кровать, как будто бы на минуточку, и заснула навсегда... Похоронили Анну Петровну рядом с мужем на родовом кладбище на станции Чумыш. И как сказали ее дети, она через 35 лет соединилась со своим суженым. В тот зимний день солнце так осветило покрытую инеем землю и кустарники вдоль неблизкой дороги от Байконура до Аральска, что казалось, тысячи бриллиантов усыпали последний путь Анны, героической женщины-воина, преданной жены и великой матери.

Анны Петровны Жарекесовой уже нет с нами 14 лет, через несколько месяцев ей бы исполнилось 97 лет, но день Победы для всех ее пятерых детей, и теперь уже шестнадцати внуков, двадцати семи правнуков и пяти праправнуков – это особый день памяти и благодарности. В эти майские дни семья Жарекесовых традиционно собирается у старшего сына Скендира, которого знают и уважают в городе Байконуре. И вновь за столом старшие расскажут младшим рассказ о фронтовой любви, о том, как среди воздушных тревог и железнодорожных семафоров встретили свою судьбу люди, продолжением которой они стали.