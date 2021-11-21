История двух братьев: Как Нурали и Галамат Бейсекожа покорили немецкую публику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодые дарования Казахстана продолжают покорять зарубежную публику. Успех Димаша Кудайбергена, Рухии Байдукеновой, Иманбека повторили молодые композиторы – братья Нурали и Галамат Бейсекожа. Как известно, их признали выдающимися композиторами в Германии. О том, как молодым талантливым артистам удалось удивить искушенных зрителей, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал старший из братьев Галамат Бейсекожа.

Отметим, что 15-летнего Нурали Бейсекожа признали как выдающегося композитора, а 20-летнего Галамата Бейсекожа – как выдающегося композитора-кюйши.

«Нас с моим младшим братом Нурали заметили в социальных сетях. Так нам поступило предложение выступить и провести концерт в Германии. Я заметил большую заинтересованность в нашем творчестве. Так мы оказались в Германии. Это был творческий вечер. До нас выступало трио: немец, поляк, итальянец. Все они оказались лауреатами международных конкурсов. Их программа занимала полчаса. Немцы нейтрально восприняли их. Мы думали, что нас так же встретят и воспримут. Но все оказалось иначе. Когда на сцену вышел мой младший брат Нурали, зрители словно пробудились, услышав его музыку. Это было для них как свежий глоток воздуха. Все начали внимательно слушать Нурали. Внимание зрителей было приковано к нему, топали в такт ногами. Если честно, еще не слышал таких аплодисментов», - признался Галамат Бейсекожа.

К слову, Нурали сыграл четыре произведения: «Шабыт», «Лебедь», «Мой путь», «Давайте защищать природу».

А затем на сцену вышел Галамат. Он сыграл свое произведение «Ұлы дала толғауы».

«Немцы очень удивились звучанию инструмента. Мне показалось, что они не ожидали, что мы выступим на таком высоком уровне. Когда я начал играть на домбре, была совсем другая реакция. Сначала я сыграл кюй, потом в дуэте мы исполнили мое авторское произведение «Көшпенділер». По программе должны были попрощаться со зрителями и занять свои места в зале, но публика не хотела, чтобы мы уходили со сцены. Они попросили выступить напоследок. Мы были очень рады получить такую обратную связь от аудитории, поэтому сыграли произведение Нурали «Птица счастья». Публика была в восторге. Думаю, у них была такая реакция, потому что это новые авторские произведения», - отметил Галамат Бейсекожа.

Нурали Бейсекожа пишет классическую, а Галамат – народную музыку. Молодые артисты совмещают свои стили.

В копилке молодых талантов свыше 350 произведений. Нурали Бейсекожа является автором свыше 250 произведений, а Галамат - автором свыше 100 народной музыки.

После выступления Фонд поддержки искусства, медиа и науки при Технологическом Институте города Карлсруэ вручил нашим артистам специальные награды. Молодые дарования признались, что не ожидали такой награды.

«Аплодисменты были великолепные. Зрители очень удивились звучанию домбры. Они подошли ко мне, спросили, сколько струн. Их удивило то, что на домбре всего две струны, но столько замечательных звуков исходит. Даже музыканты, которые выступали перед нами, заинтересовались нашей музыкой. Все прошло очень красиво. Не ожидал такой бурной реакции зала. Нас наградили и признали выдающимися композиторами. Это особая честь для нас, что нас признают на таком высоком уровне», - рассказал Галамат.

Затем прошел второй, уже сольный концерт братьев при поддержке Консульства Казахстана во Франкфурте-на-Майне. Концерт «Музыка великой степи» был приурочен к празднованию 30-летия Независимости Казахстана.

«Пригласили дипломатов, консулов, послов, бизнесменов, жителей города. На концерте присутствовало около 60-70 человек в связи с ограничениями. На втором, уже сольном творческом концерте, от начала до конца сыграли свои произведения. Многие были удивлены нашим творчеством, поступали разные предложения», - отметил Галамат Бейсекожа.

Сейчас он обучается на втором курсе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. На домбре играет с 5 лет, а музыку пишет с 11 лет.

«Домбру люблю с детства. Сколько помню себя, с детства рядом со мной находилась домбра. Сначала это была игрушечная, а потом уже настоящая домбра. Интерес к народному музыкальному инструменту проявился благодаря моему старшему брату – композитору-кюйши Нурсату Бейсекожа. Я смотрел, как он играет на домбре. С детства мечтал владеть инструментом так же, как и он. Однако даже и не предполагал, что мое детское увлечение перерастет в большое творчество, которым сейчас я занимаюсь. Так сложилось, что дружим с домброй уже 15 лет», - отметил Галамат.

Нурали Бейсекожа пишет музыку с 5 лет. Однако юное дарование уже с 4 годиков начал играть на фортепиано.

«Он был совсем маленьким. Мы ужинали, а в соседней комнате располагалось фортепиано. Кроме брата никто на нем не играл. Вдруг услышали, как издаются звуки. Смотрим: наш младший брат играет на инструменте. Все были очень удивлены. Он играл мелодию с турецкого сериала, который любила смотреть наша мама. Мы очень удивились, и с того момента он начал играть на фортепиано» , - поделился Галамат Бейсекожа.

Братья в один год пошли в музыкальную школу имени Ахмета Жубанова. Галамат уже является выпускником этой школы, а Нурали сейчас учится в 10 классе.

В 2016 году Галамат дал свой первый сольный концерт с оркестром консерватории имени Курмангазы, где сыграл около 20 авторских произведений. А Нурали в 2019 году в зале консерватории с симфоническим оркестром имени Ахмета Жубанова провел свой первый сольный концерт.

Молодые таланты также выступили с концертами в регионах страны. Стали узнаваемыми благодаря международному шоу «Золотая кнопка» Central Asia’s Got Talent / Центральная Азия Ищет Таланты, наряду с талантами из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Даже сейчас артистам поступают различные предложения о сотрудничестве из разных уголков мира.

Галамат Бейсекожа рассказал о новом проекте с одним из актеров турецкого сериала «Основание: Осман»/«Эртугрул» - Ладибеком Тутадзе, известным под псевдонимом Фатих Оттоман. Музыкальный проект называется «Туран» и посвящен, по словам композитора, всему Тюркскому миру. Звездой клипа, как отмечают Галамат и Фатих, является волк Шайен.

«Этот проект называется «Туран». Я написал одноименное произведение. Поступило предложение от турецкого актера. Он тоже уроженец Казахстана. Он снимался в различных турецких сериалах. Мы познакомились два года назад. Этим летом от него поступило предложение снять совместный клип. Я показал свое произведение «Туран». Своими силами мы отсняли клип», - рассказал Галамат.

Молодой артист признался, что у них большие надежды на этот проект. Этим произведением Галамат и Фатих хотели объединить весь тюркский мир и показать сплоченность братских народов.

«Наша цель – покорять зарубежную публику и прославлять нашу родину. Нам очень хочется выдвинуть нашу музыку на мировой уровень», - отметили Нурали и Галамат Бейсекожа.