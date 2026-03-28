История дома с мезонином в Павлодаре, где с тальянкой пела знаменитая Майра Уаликызы

Жители Павлодара помнят старый дом, который располагался по адресу улица Астана, 167. До 1992 года здесь сохранялся старый деревянный дом с мезонином, построенный в начале 20-го века по заказу местного уважаемого и очень богатого жителя Жупаша Кыстаубаева.

До революции на Владимирской улице, расположенной вблизи Торговой площади в Павлодаре, селились богатые купцы и состоятельные мещане. На пересечении с современной улицей Толстого стоял дом Иннокентия Кошелева. Рядом с ним и построил свой дом Кыстаубаев, открыв постоялый двор.

Фото: Людмила Баюшева

В дешевой и удобной гостинице проживали торговцы, деловые люди и гастролирующие артисты. Здесь жил также приехавший сюда знаменитый Кажымукан Мунайтпасов.

— С этим домом тесно связана история формирования казахской литературы и драматического искусства в Павлодаре. Здесь проходила подготовка к вечерам поэзии, концертам и спектаклям, собиралась творческая молодежь города. Идею проведения таких вечеров предложил сам хозяин дома. Как говорят старики, здесь проходили репетиции первой пьесы «Аркалык батыр», вошедшей репертуар Казахского драматического театра после Жумата Шанина», — говорит местный краевед Людмила Баюшева.

Жумат Шанин в то время был членом Павлодарского уездного комитета (1920–1921 годы). Кроме работы в партийных и советских органах, он занимался работой театра, был частым гостем литературных вечеров.

В 1920-е годы в этом доме гостили многие известные творческие личности. В частности, поэт Иса Байзаков, писатель Мухтар Ауэзов, а также некоторое время жила известная певица Майра Уаликызы (Шамсутдинова).

Майра выходила на маленький балкон и в сопровождении своей знаменитой «тальянки» пела казахские, татарские и русские песни. Гармонь в то время была редко встречавшимся в степном краю музыкальным инструментом.

Майра мастерски играла не только на гармони, но также на домбре и балалайке. Чтобы послушать талантливую певицу, местные жители собирались во всех соседних улиц. Звонкий голос Майры был слышен издалека:

— Қызы едім Уәлидің атым Майра,

Отыз тіс көмекейде тілім сайра.

Қолыма гармонь алып жөнелгенде

Ілесер сонда маған жігіт қайда?!

Фото: e-history.kz

По словам краеведа Людмилы Баюшевой, в годы советской власти в этом старом доме размещалась межобластная база «Казгалантерейторга». В 1972 году на здании была установлена мемориальная доска с барельефом певицы Майры Уаликызы.

Со временем стены здания обветшали и ничего не было сделано, чтобы его сохранить. В 1992 году зарегистрированное в качестве культурно-исторического памятника местного значения здание разрушилось.

Фото: Людмила Баюшева

В настоящее время на его месте построен частный дом, однако местные старожилы до сих пор рассказывают историю о том, как на маленьком балкончике с «тальянкой» в руке пела свои песни певица Майра…

