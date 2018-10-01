История Богдана Унру - родители погасили долг перед корейской клиникой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родители шестилетнего Богдана Унру, скончавшегося во время лечения в корейской клинике, полностью погасили долг перед медучреждением. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 октября текущего года задолженность перед корейской больницей в размере 90 тыс. долларов была полностью погашена родителями ребенка. В настоящий момент Посольством оформляются все необходимые документы и оказывается содействие родителям ребенка для дальнейшей транспортировки тела на территорию Казахстана», - говорится в сообщении МИД.

По словам Айбека Смадиярова, тело будет отправлено в Усть-Каменогорск 7 октября текущего года. «Следует отметить, что расходы по транспортировке тела ребенка на родину покрываются за счет государственных средств согласно специальной программе», - добавил он.

Напомним, шестилетний мальчик Богдана Унру из села Бель-Агач Восточно-Казахстанской области скончался 23 сентября после года лечения от онкологического заболевания - саркомы. Из-за долга, клиника Сеула отказалась выдавать родителям тело ребенка. 25 сентября отец мальчика обратился в Посольство Казахстана в Сеуле с просьбой оказать юридическую помощь и содействие в выплате сеульской больнице долга за лечение своего сына.