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История Богдана Унру - родители погасили долг перед корейской клиникой

6 Октября 2018 13:20 341
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История Богдана Унру - родители погасили долг перед корейской клиникой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родители шестилетнего Богдана Унру, скончавшегося во время лечения в корейской клинике, полностью погасили долг перед медучреждением. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«5 октября текущего года задолженность перед корейской больницей в размере 90 тыс. долларов была полностью погашена родителями ребенка. В настоящий момент Посольством оформляются все необходимые документы и оказывается содействие родителям ребенка для дальнейшей транспортировки тела на территорию Казахстана», - говорится в сообщении МИД.

По словам Айбека Смадиярова, тело будет отправлено в Усть-Каменогорск 7 октября текущего года. «Следует отметить, что расходы по транспортировке тела ребенка на родину покрываются за счет государственных средств согласно специальной программе», - добавил он.

Напомним, шестилетний мальчик Богдана Унру из села Бель-Агач Восточно-Казахстанской области скончался 23 сентября после года лечения от онкологического заболевания - саркомы. Из-за долга, клиника Сеула отказалась выдавать родителям тело ребенка.  25 сентября отец мальчика обратился в Посольство Казахстана в Сеуле с просьбой оказать юридическую помощь и содействие в выплате сеульской больнице долга за лечение своего сына.

 

 

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Ключевые слова: МИД РК, Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Дамир Байманов

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