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История авто: казахстанцы проверили более 2 млн транспортных средств

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Мая 2023, 09:04
История авто: казахстанцы проверили более 2 млн транспортных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента запуска сервиса «История авто» казахстанцы проверили более двух миллионов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу. В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме.

Сервис «История авто», запущенный Министерством внутренних дел для удобства граждан, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию об его истории:

– дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;

– количество предыдущих владельцев;

– залоги и обременения на транспортное средство и так далее.

Также к «История авто» МВД планирует подключение единой страховой базы данных. Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.


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